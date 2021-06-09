Компания "Новосибирский транспортный терминал" введет в эксплуатацию первую очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) стоимостью 5 млрд рублей в промышленно-логистическом парке под Новосибирском в 2022 году. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу "Вести Новосибирск" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Проект, который мы подписывали еще в 2019 году, это строительство крупнейшего за Уралом контейнерного терминала на площадке ПЛП. Инвестор принял решение о приближении строительства второй очереди. Если раньше планировался 2024 год, то теперь называется срок 2023 год, а в 2022 году будет запущена первая очередь", - сказал Травников.

Соглашение о реализации проекта строительства крупного контейнерного терминала стоимостью 5 млрд рублей было подписано между правительством региона, Агентством инвестиционного развития Новосибирской области, РЖД и компанией "Новосибирский транспортный терминал" на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Его мощность составит 300 тыс. контейнеров в год, терминал разместится на 20-30 га. По изначальному плану первая очередь объекта была запланирована к запуску в работу в 2021 году, в 2023 году центр должен был начать работать в полном объеме.

Промышленно-логистический парк - крупнейший в Сибири индустриальный парк, созданный в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и регионального Агентства инвестиционного развития. Он находится в 12 км от Новосибирска, площадь его территории - более 1,1 тыс. га.