Первую в России квантовую линию связи с высоким уровнем защищенности построили между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «РЖД», совместно с властями Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба правительства РФ 8 июня на своем сайте.

Между городами была проложена линия связи, построенная по квантовым технологиям. Протяженность участка составила 700 километров. Отмечается, что это лишь пилотный проект. В дальнейших планах «до 2024 года будет запущено 7 тыс. км квантовых сетей». На это уже выделили необходимые средства.

Построенный участок сети сразу успешно использовали для проведения видеосвязи между главным центром управления ОАО «РЖД» в Москве и ситуационным центром правительства Санкт-Петербурга.

Согласно «"дорожной карте", мы должны реализовать 120 проектов, 75 продуктов и сервисов», рассказал собравшимся председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он заявил, что теперь «Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по квантовым коммуникациям».

Отмечается, что исполнителями проекта выступили Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ООО «СМАРТС-Кванттелеком», ООО «Специальный технологический центр», а также ООО «Амикон».

Отметим, квантовая сеть использует для своей работы обычное оптоволокно. По нему распространяются свет в определенном квантовом состоянии. Технология подразумевает, что квантовые ключи передаются самим состоянием света, а не цифровой информацией, которая передается по среде, что увеличивает безопасность на уровне канала передачи данных.

Фото: Официальный сайт Городской администрации Санкт-Петербурга