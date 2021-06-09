Об этом рассказал начальник Уральского филиала Главгосэкспертизы России Вадим Хохлов в ходе рабочей встречи с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам мониторинга цен строительных материалов и ресурсов, которая прошла в Екатеринбурге.

В онлайн-семинаре, организованном на площадке Уральского филиала Главгосэкспертизы России, приняли участие более 70 представителей органов исполнительной власти и экспертных организаций из 20 регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. «Актуальность нашей встречи обусловлена необходимостью оптимизации расчета индексов для субъектов РФ и их ценовых зон, осуществляемого центрами мониторинга Главгосэкспертизы совместно с регионами», - сказал начальник Уральского филиала Главгосэкспертизы России Вадим Хохлов. Он также отметил, что за последнее время произошли важные изменения в работе федеральной государственной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), обеспечивающей информационную поддержку процесса определения сметной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджетной системы Российской Федерации. Весной этого года был предоставлен доступ в личные кабинеты поставщикам строительных ресурсов и органам исполнительной власти субъектов РФ.

В 2019 году на базе пяти филиалов Главгосэкспертизы России созданы Региональные центры мониторинга цен строительных ресурсов в рамках совершенствования системы ценообразования в строительстве. Они действуют в Северо-Западном, Южном, Самарском, Уральском и Дальневосточном филиалах Главгосэкспертизы России. Работа по мониторингу цен на территориях субъектов РФ является частью реализации Плана мероприятий по переходу на ресурсно-индексный метод, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным 10 декабря 2020 года.

Итоговые данные по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ участникам семинара представила начальник регионального центра мониторинга Уральского филиала Главгосэкспертизы России Людмила Васильева. Центр проводит ежеквартальное исследование цен строительных ресурсов на территориях 19 субъектов РФ Уральского, Сибирского, частично Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. На основании информации о текущей стоимости строительных ресурсов, представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и данных собственного мониторинга Центра, осуществляются работы по пересчету индексов расчетным методом по полной номенклатуре видов объектов капитального строительства для указанных субъектов РФ, а также для объектов капитального строительства, имеющих отраслевую специфику. В частности, для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, железнодорожной инфраструктуры, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, атомной энергетики и объектов других отраслей.

«Новые инструменты и механизмы в системе ценообразования строительной отрасли, созданные за последние годы, позволяют значительно повысить точность расчетов при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» - отметила Людмила Васильева.

В ходе рабочей встречи руководители и специалисты Уральского регионального центра мониторинга проанализировали различные аспекты работы с субъектами РФ по обновлению базы ценовых показателей и поставщиков строительных ресурсов. В частности, заместитель начальника Уральского регионального центра мониторинга Виталий Осецкий рассказал об особенностях проведения конъюнктурного анализа текущих цен и требованиях к оформлению отчетных данных, а также привел примеры некорректных обоснований стоимости строительных материалов и ресурсов и ряд других типичных ошибок, выявляемых при сборе данных и анализе ценовых показателей от производителей и поставщиков строительных ресурсов.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что в рамках реализации мероприятий по переходу на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства одной из наиболее важных задач является повышение наполняемости ФГИС ЦС информацией о текущих ценах строительных ресурсов. При этом, несмотря на то, что с марта 2021 года во ФГИС ЦС открыты личные кабинетов оптовых поставщиков для представления информации о ценах предложений, регистрация таких юридических лиц в системе еще только набирает обороты.

В настоящее время значительная роль в привлечении оптовых поставщиков в ФГИС ЦС отведена органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые должны организовать соответствующую работу с оптовыми поставщиками, осуществляющими поставки строительных ресурсов в регионы.