Третий мостовой переход через реку Волгу, который планируется построить к 2024 году, позволит решить многолетнюю проблему аварийности на старой дороге в Среднеахтубинском районе, связывающей Волгоградскую и Астраханскую области с Казахстаном, сообщил ТАСС в среду зампредседателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Туренко.

Проблему строительства новой магистрали начали поднимать еще в 1990-е годы. В 1996 году началось строительство мостового перехода через Волгу, первый участок мостового перехода открыли в 2009 году, и 7 км современной трассы соединили центр Волгограда с дорогой "Краснослободск-Средняя Ахтуба". В 2020 году открыли второй участок: 6,5 км от города Волжский через реку Ахтуба с дорогой "Краснослободск-Средняя Ахтуба".

"Планируется, что к октябрю 2023 года в регионе будет сдан в эксплуатацию третий пусковой комплекс автодороги, связывающий Волгоградскую область с Астраханской, а также с Казахстаном. Финансирование на его строительство выделено из федерального бюджета по поручению президента России. Новая трасса позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" и решить проблемы загруженности действующей дороги и многочисленных аварий, из-за которых, она получила название "дороги смерти. Это также снизит вредные выбросы в атмосферу и водные объекты, уменьшить шумовое воздействие на краснокнижных животных", - сказал Туренко.

По его словам, третий пусковой комплекс предусматривает строительство дороги протяженностью 14,2 км между мостовыми переходами через две реки - Волгу и Ахтубу с сооружением пойменных мостов. В частности, планируется возведение двух мостовых переходов, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Это позволит увести транспорт из населенных пунктов, и существующая трасса "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" останется для проезда местных жителей, уточнил Туренко.

Ежедневный поток автотранспорта по трассе, построенной еще в советское время, составляет порядка 3,5 тыс. автомобилей, тогда как она рассчитана на прохождение порядка 200-300 машин, сообщил на брифинге по безопасности дорожного движения в Среднеахтубинском районе начальник УГИБДД по Волгоградской области Александр Степанов. По его словам, за два года в ДТП на трассе пострадали 134 человека, из которых 18 - маленькие дети, в авариях погибли 12 взрослых и двое детей.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС, архив