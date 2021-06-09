В Архангельске под руководством члена Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы», директора по управлению развитием ЕЭС Александра Ильенко прошло выездное совещание директоров по развитию технологий диспетчерского управления, директоров по перспективному развитию филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) и руководителей технологического блока исполнительного аппарата Системного оператора.

Александр Ильенко рассказал об актуальных задачах Системного оператора в сфере обеспечения перспективного развития ЕЭС России, затронул вопросы перспективного развития и долгосрочного планирования электроэнергетических режимов, ввода новых и реконструируемых энергообъектов в операционных зонах филиалов Системного оператора. В частности, он обратил внимание на необходимость повышения уровня взаимодействия Системного оператора с субъектами электроэнергетики в вопросах перспективного развития энергосистем. При решении задач в сфере планирования развития ЕЭС России Системный оператор должен преследовать цели повышения эффективности энергосистемы и при этом учитывать вопросы, актуальные для энергетического сообщества страны, подчеркнул Александр Ильенко.

Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Денис Пилениекс рассказал об изменении деловых процессов АО «СО ЕЭС» в связи со вступлением Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 86, а также планируемых изменениях после вступления в силу с 01.09.2021 Правил разработки и согласования схем выдачи мощности (СВМ) объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения (СВЭ) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195.

Начальник Службы долгосрочного планирования энергетических режимов Игорь Тупицин представил информацию об утвержденном АО «СО ЕЭС» 1 июня 2021 года новом регламенте взаимодействия структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов Системного оператора при рассмотрении заявлений и подготовке заключений о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации. Системным оператором также разработан проект типовой формы заключения о возможности (невозможности) вывода объекта, выполнен переход АО «СО ЕЭС» на электронный документооборот с заявителями и Минэнерго России по вопросам вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации, осуществляется раскрытие на сайте АО «СО ЕЭС» информации о поданных заявлениях на вывод из эксплуатации, выданных Системным оператором заключениях и принятых Минэнерго России решениях.

Помимо этого, для общественного обсуждения подготовлен проект национального стандарта по вопросам проведения расчетов для определения возможности вывода ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из эксплуатации, который заменит ГОСТ Р 57285-2016.

В ходе выступления Игорь Тупицин подробно рассказал о функциях структурных подразделений филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений (РДУ) и ОДУ при формировании заключения о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации, представил пример формирования такого заключения и порядок информационного взаимодействия ОДУ, РДУ и Исполнительного аппарата при его подготовке и актуализации, а также рассказал о порядке формирования, публикации на сайте АО «СО ЕЭС» и ведении реестров заявлений о выводе из эксплуатации генерирующего и электросетевого оборудования.

Начальник Службы перспективного развития АО «СО ЕЭС» Дмитрий Яриз в своем докладе подробно рассказал об утвержденных приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195 правилах разработки и согласования схем выдачи мощности (СВМ) объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения (СВЭ) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. Он отметил, что основными деловыми процессами Системного оператора в рамках выполнения требований Правил являются согласование СВМ объектов по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт и СВЭ энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт, а также технических заданий на их разработку. Дмитрий Яриз перечислил основные критерии, определяющие необходимость разработки СВМ и СВЭ, рассказал о процедуре разработки и согласования СВМ и СВЭ, сроках рассмотрения и согласования соответствующих технических заданий, требованиях к содержанию и техническим решениям применяемым в СВМ и СВЭ, а также принятых в АО «СО ЕЭС» требованиях к формированию и верификации расчетных моделей.

Одной из важных тем совещания стало обсуждение вопросов связанных с разработкой схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, существующих в этой области проблем, а также вопросов взаимодействия с органами исполнительной власти, в частности, при согласовании документов по перспективному развитию электроэнергетики регионов.

В ходе обсуждении темы с докладом об особенностях режимов работы энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа выступил директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа» (Архангельское РДУ) Константин Феденюк. Он рассказал о режимно-балансовой ситуации в энергосистеме Архангельской области и Ненецкого автономного округа (Архангельской энергосистеме) и представил анализ динамики изменения потребления электроэнергии и мощности.

Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС Юрий Вишневский посвятил свое выступление организации дистанционного управления в ЕЭС России и отдельно остановился на актуальных вопросах при рассмотрении проектной документации по реализации проектов дистанционного управления. Юрий Вишневский отметил, что переход оперативно-диспетчерского управления на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы к 2035 году объектами электрической сети 220 кВ и выше и объектами генерации 25 МВт и выше – одна из ключевых мер, обеспечивающих развитие электроэнергетики страны в соответствии с Энергетической стратегией РФ на период до 2035 года. Он подчеркнул, что на сегодняшний день из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» осуществляется дистанционное управление оборудованием распределительных устройств более 40 подстанций 110–500 кВ, оборудованием распределительного устройства одной ГЭС (Воткинская ГЭС), активной и реактивной мощностью восьми СЭС, активной мощностью шести ВЭС, а также дистанционное управление графиками нагрузки восемнадцати ГЭС.

Заместитель директора по правовым вопросам – начальник Департамента нормативно-правового обеспечения АО «СО ЕЭС» Злата Мальцан представила обзор недавно принятых и разрабатываемых изменений законодательства, регулирующего отношения в сфере электроэнергетики, в том числе в области перспективного развития ЕЭС России.

Заместитель начальника службы перспективного развития Александр Михайленко представил доклад о результатах проверки технологической деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, состоявшейся в апреле 2021 года. В рамках доклада были предложены пути решения и устранения выявленных недостатков, а также их недопущения в деятельности других филиалах АО «СО ЕЭС».

Начальник отдела программ развития ЕЭС Службы перспективного развития Дмитрий Подлесный рассказал о формировании в АО «СО ЕЭС» единых принципов учета перегрузочной способности трансформаторов при принятии решений по перспективному развитию.

В программу совещания был включен круглый стол, на котором обсуждались вопросы перспективного развития ЕЭС России и долгосрочного планирования электроэнергетических режимов.

Всего на совещании прозвучало 12 докладов. По итогам совещания сформировано более 20 поручений, направленных на решение актуальных вопросов по направлениям деятельности технологического блока Системного оператора и его филиалов РДУ и ОДУ в рамках обеспечения перспективного развития ЕЭС России.

На регулярно проводимых технических совещаниях АО «СО ЕЭС» оцениваются результаты работы, разрабатываются единые подходы к реализации функций оперативно-диспетчерского управления, организации взаимодействия с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, а также обсуждаются способы решения актуальных проблем управления развитием ЕЭС России.