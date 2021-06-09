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9 июня 2021, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РУСГИДРО, ЭНЕРГИЯ ВОДЫ
Отрасль: Электроэнергетика
РусГидро приглашает журналистов лицензированных региональных печатных и интернет-изданий, а также тележурналистов, фотокорреспондентов и блогеров к участию в двенадцатом ежегодном конкурсе «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, включая гидроэнергетику, и деятельности Группы РусГидро.
Конкурс «Энергия воды» проводится РусГидро с 2008 года. За это время прислано более 1 700 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 280 авторов, среди них - журналисты и блогеры. Цели конкурса - привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии, а также развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе идей развития и необходимости модернизации энергетической отрасли, а также повышения ее энергоэффективности.
РусГидро принимает на конкурс-2021 публикации, радио- и видеосюжеты, вышедшие в эфир в период с 16 октября 2020 года по 15 октября 2021 года. Также компания приглашает к участию блогеров, пишущих об электроэнергетике.
Номинации конкурса:
Материалы для участия в конкурсе предоставляются в виде электронных версий (PDF-файлы газетных публикаций), ссылок на электронную страницу материала, ссылок на файлообменники (для видеосюжетов и фото). Фотографии предоставляются в черно-белом или цветном варианте, в формате jpeg разрешением не менее 300 dpi. Блогеры направляют в РусГидро ссылку на собственный блог и резюме блога (краткое, емкое описание на одну страницу). Участник конкурса заполняет заявку. Материалы необходимо направить на адрес: до 20 октября 2021 года.
Подведение итогов состоится в ноябре-декабре 2021 года. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
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