Топ-менеджеры "Севкабеля" могут ответить по долгам завода

Старейшее кабельное предприятие страны, питерский «Севкабель» переживает непростые времена: из-за неразрешимых финансовых трудностей завод в третий раз за последние 10 лет входит в процедуру банкротства. Вскоре судебным органам предстоит установить, несет ли управлявший «Севкабелем» менеджмент ответственность за сложившуюся ситуацию или банкротство вызвано внешними рыночными факторами.

Как стало известно «Росбалту», в рамках банкротства коалицией кредиторов подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении нескольких ООО, бывшего исполнительного директора предприятия и ряда лиц из руководства УК «Политбюро» (эта компания ранее контролировала «Севкабель»). Среди них Сергей Ярмилко, Александр Вознесенский (старший и младший) и Зелимхан Хаптукаев. По мнению кредиторов, к банкротству завода привела противоправная деятельность указанных лиц по выводу прибыли и продаже активов завода на аффилированные с ними структуры на нерыночных условиях. Они полагают, что эта деятельность лишила завод средств на переезд, текущую деятельность и выплату зарплаты сотрудникам.

Вот как выглядит хронология событий по версии кредиторов.

В 2010 году по инициативе Банка «Санкт-Петербург» состоялось первое банкротство ОАО «Севкабель», в результате которого мощности завода перешли новому юрлицу — ООО ГК «Севкабель» («второй завод»). Второй завод арендовал у банкрота производственную площадку и оборудование, после чего перезапустил производственный процесс и выкупил оставшееся имущество с банкротных торгов. Процедура завершилась к 2014 году. С этого же момента управление вторым заводом перешло к упомянутым Пиднику, Вознесенскому и Ярмилко, поочередно выступавшими руководителями «Севкабеля».

Под их управлением «второй завод» был разделен — производственное оборудование было передано дочернему обществу ООО «ПК «Севкабель» («третий завод»), товарный знак отошел шотландскому офшору «Бровер Сервис ЛП», а земельный участок контролировала дочерняя структура Банка «Санкт-Петербург» — ООО «БСПБ Капитал».

В 2017 году предприятие снова ожидали перемены — ООО «ПК «Севкабель» вошел в состав самарского кабельного холдинга «Росскат», при этом Пидник, Вознесенский и Ярмилко сохранили контроль над советом директоров завода и добились решения о передаче функций управления к учрежденной ими же УК «Политбюро». При этом управляющей компании, по данным кредиторов, назначили богатое вознаграждение: единовременно 36 млн по итогам 2017 года, 9,6 млн в месяц и ежегодная премия в размере 40% EBT «третьего завода».

Для понимания, показатель EBT составляет прибыль до вычета расходов по выплате налогов. Фактически «Политбюро» получало львиную долю прибыли, заработанную огромным заводом.

Одновременно управленцы путем заключения сделок между контролировавшимися ими старым и новым заводом перезаключили договор аренды площадки на ограниченный срок, а также заключили договор на использование товарного знака с «Бровер Сервис», то есть за собственный же бренд «Севкабель» платил на счет офшорной компании. После того, как нужные менеджменту юридические вопросы были оформлены, «второй завод» ООО ГК «Севкабель» сменил название на «Линия-К» и благополучно обанкротился.

Развязка наступила в 2020 году — истек срок аренды территории на Кожевенной, но к тому времени бесперебойный отъем прибыли в пользу «Политбюро» не оставил заводу финансовой возможности безболезненно переехать на новые площади Кировского завода. Предприятие пошло на банкротство.

Переезд

С точки зрения логики, переарендовать территорию на ограниченный срок резона никакого не было, если планировалась дальнейшая стабильная работа «Севкабеля». Почему же принималось такое странное решение? По мнению кредиторов, секрет может крыться в наличии собственного девелоперского проекта у Александра Вознесенского под названием «Севкабель Порт». Развивать промышленное производство долго и сложно, требует определенных компетенций. А вот перевезти (или вовсе обанкротить и распродать) завод, а затем на освободившейся земле построить жилье и коммерческую недвижимость, получив легкие деньги — проще и быстрее.

Ожидаемо, что к моменту истечения срока аренды денег на переезд уже не хватало. Они попросту не были предусмотрены в плане расходов предприятия. Ведь в случае формирования резервов резко бы снизился показатель прибыли (больше расходов — меньше прибыль), в связи с чем управленцы из «Политбюро» остались бы без ежегодного вознаграждения в размере 40% EBT. Согласно проаудированной E&Y финансовой отчетности, УК за 2019 год получило 109 млн рублей за услуги управления, причем сумму вывели с завода за месяц до его банкротства.

Стоит отметить, что большой план релокации предусматривал затраты на сумму почти 3,2 млрд рублей: это размещение на новых площадках в Тольятти и Нефтегорске (где базируется «Росскат») и выкуп территории в индустриальном парке «Марьино» за 2,688 млрд рублей. Альтернативный вариант с долгосрочной арендой новых площадей обошелся бы всего в 950 миллионов рублей. Но управляющая компания не сформировала резервов даже на минимальный план релокации.

Аукцион невиданной щедрости

Чтобы сформировать полную картину происходившего с предприятием, стоит проанализировать некоторые сделки, ставшие предметом судебного разбирательства в рамках банкротства «Севкабеля».

В течение всего периода, когда «Севкабелем» управляло УК «Политбюро», систематически проводились сделки с имуществом, по мягко говоря, нерыночным ценам. Так, за неделю до открытия процедуры банкротства у предприятия имелись требования к 13 контрагентам на общую сумму порядка 160 млн рублей. Должниками выступали стабильно работающие, успешные промышленные предприятия. Проблем с исполнением обязательств возникнуть не могло. Однако, как выяснилось в суде, «Севкабель» переуступил права требования по договорам цессии зарегистрированному в 2019 году ООО «Металлоинтеграция», не имевшему сколь какого-нибудь серьезного капитала и активов. При этом коммерческой выгоды «Севкабель» от этих сделок не получил и забрать переуступленные долги у «Металлоинтеграции» фактически нереально.

Еще одна сомнительная сделка — договор между ООО «УК «Политбюро» и ООО «Северный кабель» от 12 декабря 2020 года. Согласно судебному делу, последний приобрел требования к ООО «ПК «Севкабель» на сумму более 107 млн рублей, причитавшихся в качестве вознаграждения управляющей компании. Несмотря на наличие требований других кредиторов и прямой запрет на нарушение очередности погашения их требований, завод погасил данную задолженность за неделю до своего банкротства. При этом в 2014–2015 годах участником «Северного кабеля», согласно выписке из ЕГРЮЛ, являлся все тот же Ярмилко.

Завод не только переуступал, но и покупал долги. По номинальной стоимости у «Линии-К» («второго завода») была приобретена «дебиторка» на гигантскую сумму 231 млн рублей, однако должниками оказались или банкроты, или компании в предбанкротном состоянии. Вероятность взыскать с них что-то стремится к нулю, так что от сделки выиграл только «второй завод», полностью аффилированный с топ-менеджерами «Политбюро».

Еще один любопытный факт — «Севкабель» с 2017 по 2019 гг. отгрузил «Линии-К» продукции на 13 млрд рублей, расчет за которую осуществлялся несвоевременно, сумма просрочки в среднем составляла 1,2-1,5 млрд рублей. Однако никаких финансовых санкций, как положено в таких случаях, не выставлялось. Общий размер недоначисленных за 3 года процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно имеющимся документам, мог составить 357 млн рублей. А вот «Линия-К» исправно начисляла и взыскивала с «Севкабеля» проценты и неустойки, получая в качестве оплаты продукцию завода.

«Линия-К» даже получила от «Севкабеля» 60 млн рублей в качестве премии за достижение объема продаж по итогам 2018 года (

По штату не положено

22 октября 2020 года, за 5 дней до истечения полномочий управляющей компании, завод заключил несколько договоров с УК «Политбюро» на:

оказание услуг по управлению персоналом;

оказание услуг в сфере IT и проектного управления;

оказание услуг по направлению «Экономика и финансы»;

оказание услуг по направлению «Бухгалтерский учет».

В месяц оплата по ним составляла более 5,2 млн рублей. Такие договоры выглядят разумными, если у предприятия нет соответствующего штата и оно нанимает кадровиков, бухгалтеров, экономистов и прочих офисных работников со стороны. Однако в данном случае все было оборот: персонал «Севкабеля», который уже занимался данной административной работой, в преддверии банкротства был уволен одним днем и тут же зачислен в штат управляющей компании. За услуги уволенного и перенанятого персонала УК запросила порядка 5 млн руб. в месяц, которые платились управляющей компании даже после открытия процедуры банкротства. Всего такой ход позволил «Политбюро» получить не менее 14 млн рублей за первые три месяца банкротства «Севкабеля».

НИИ в сказке сказать

По информации кредиторов, предприимчивый менеджмент дотянулся и до дочернего научно-исследовательского института «Севкабеля». Это один из старейших и ведущих исследовательских институтов кабельной промышленности России, заказчиком которого являются, в том числе, Министерство обороны и крупнейшие корпорации («Росатом», «Газпромнефть» и др.). Институт осуществлял работы и имел компетенции в рамках государственных и окологосударственных НИОКР.

В январе 2019 года завод под управлением ООО «УК «Политбюро» продал за 9,2 млн рублей принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «НИИ «Севкабель» в пользу ранее упомянутого ООО «Северный кабель». При этом, согласно сайту ФНС, только балансовые активы компании составляли более 12,2 млн рублей, нераспределенная прибыль — 10,3 млн рублей. То есть стоимость доли была занижена как минимум в пять раз. Несмотря на это, по сегодняшний день «Северный кабель» так и не уплатил цену доли по договору, ограничившись авансом в 4 млн рублей. По имеющейся информации, в настоящее время готовится заявление об оспаривании данной сделки.

Странная торговля

Сомнительной, по мнению кредиторов, представляется и схема, по которой реализовывалась готовая продукция «Севкабеля». Основные направления деятельности предприятия — это выпуск бытового кабеля, производство силового кабеля для нужд МРСК Северо-Запада и производство кабеля для гособоронзаказа и нужд атомного судостроения. При этом завод не занимался прямой реализацией, а использовал для этого аффилированных с УК «Политбюро» дистрибьюторов.

Так, по словам источника, знакомого с ситуацией, бытовой кабель почти по себестоимости продавали ООО «Северный кабель», который перепродавал товар по рыночным ценам. По аналогичной схеме силовым кабелем занималась еще одна «прокладка» ООО «УК «Бизнес Альянс».

При этом сам завод заключал с контрагентами преимущественно краткосрочные контракты на 1-3 месяца, а долгие контракты подписывали дистрибьюторы-"прокладки». В результате после отстранения команды «Политбюро» от власти в октябре 2020 года заводу попросту перекрыли каналы реализации, что стало одной из причин банкротства.

Теперь в изложенных в этом материале обстоятельствах, ставших предметом иска, будет разбираться Фемида. Если суд подтвердит, что благодаря действиям данных лиц заводу систематически наносился финансовый ущерб, то по закону о банкротстве за подобную деятельность предусмотрена субсидиарная ответственность, а значит бывшим топ-менеджерам придется за счет собственных средств погашать появившиеся по их вине долги «Севкабеля». После чего, вполне вероятно, деятельностью управляющей компании могут заинтересоваться и правоохранительные органы.