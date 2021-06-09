 
За рубежом

Установлена первая ветровая турбина в акватории шельфовой ВЭС Hornsea Two в Великобритании

Установлена первая ветровая турбина в акватории шельфовой ВЭС Hornsea Two в Великобритании

9 июня 2021, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
177

По информации компании Ørsted, установлена первая ветровая турбина в акватории строящейся шельфовой ВЭС Hornsea Two проектной мощностью 1,4 ГВт, которая строится в Северном море примерно в 89 км от побережья графства Йоркшир. ВЭС Hornsea Two превзойдет по мощности своего предшественника ВЭС Hornsea One – крупнейшую на сегодняшний день шельфовую ВЭС*.

В акватории ВЭС Hornsea Two площадью 462 км2 в общей сложности будет установлено 165 ветровых турбин Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD мощностью 8 МВт каждая, высотой башни 200 м над уровнем моря, диаметром ротора – 167 м и длиной лопасти – 81 м. Лопасти для ветровых турбин изготавливаются на заводе Siemens Gamesa Renewable Energy в английском г. Халл. Для установки ветровых турбин используется специализированное судно Sea Challenger, которое доставило на площадку ВЭС комплектующие для установки четырех турбин. Завершить строительство ВЭС Hornsea Two планируется в 2022 г.

В начале 2021 г. Ørsted получила разрешение от британской Инспекции по планированию (UK Planning Inspectorate) на разработку проекта строительства шельфовой ВЭС Hornsea Three проектной мощностью 2,4 ГВт. Общая площадь, занимаемая ВЭС, составит 696 км2. На площадке ВЭС Hornsea Three планируется установить 231 ветровую турбину с высотой башни 325 м и диаметром ротора – 265 м. В Великобритании поставлена цель довести суммарную установленную мощность шельфовой ветровой генерации до 40 ГВт к 2030 г. и от 65 до 125 ГВт к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс 4Coffshore

* Установленная мощность ВЭС Hornsea One после составляет 1 218 МВт. Введена в эксплуатацию в 2020 г.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Польше планируется передать в государственную собственность работающие на лигните электростанции к... 09.06.2021
В Польше планируется передать в государственную собственность работающие на лигните электростанции к...
Послы ЕС продлили санкции в отношении Крыма 09.06.2021
Послы ЕС продлили санкции в отношении Крыма
Hitachi ABB будет участвовать в проекте строительства первой ГАЭС в странах Персидского залива 09.06.2021
Hitachi ABB будет участвовать в проекте строительства первой ГАЭС в странах Персидского залива
Американская NERC представила оценку балансовой надежности энергосистем на летний период 2021 г. 08.06.2021
Американская NERC представила оценку балансовой надежности энергосистем на летний период 2021 г.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно