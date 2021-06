По информации компании Ørsted, установлена первая ветровая турбина в акватории строящейся шельфовой ВЭС Hornsea Two проектной мощностью 1,4 ГВт, которая строится в Северном море примерно в 89 км от побережья графства Йоркшир. ВЭС Hornsea Two превзойдет по мощности своего предшественника ВЭС Hornsea One – крупнейшую на сегодняшний день шельфовую ВЭС*.

В акватории ВЭС Hornsea Two площадью 462 км2 в общей сложности будет установлено 165 ветровых турбин Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD мощностью 8 МВт каждая, высотой башни 200 м над уровнем моря, диаметром ротора – 167 м и длиной лопасти – 81 м. Лопасти для ветровых турбин изготавливаются на заводе Siemens Gamesa Renewable Energy в английском г. Халл. Для установки ветровых турбин используется специализированное судно Sea Challenger, которое доставило на площадку ВЭС комплектующие для установки четырех турбин. Завершить строительство ВЭС Hornsea Two планируется в 2022 г.

В начале 2021 г. Ørsted получила разрешение от британской Инспекции по планированию (UK Planning Inspectorate) на разработку проекта строительства шельфовой ВЭС Hornsea Three проектной мощностью 2,4 ГВт. Общая площадь, занимаемая ВЭС, составит 696 км2. На площадке ВЭС Hornsea Three планируется установить 231 ветровую турбину с высотой башни 325 м и диаметром ротора – 265 м. В Великобритании поставлена цель довести суммарную установленную мощность шельфовой ветровой генерации до 40 ГВт к 2030 г. и от 65 до 125 ГВт к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс 4Coffshore

* Установленная мощность ВЭС Hornsea One после составляет 1 218 МВт. Введена в эксплуатацию в 2020 г.