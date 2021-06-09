ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Енисей", структура Росавтодора) повторно объявило тендер на строительство и реконструкцию "Обхода Канска" - 15,5-километрового участка трассы М-53 "Байкал", следует из материалов на сайте госзакупок.

Как сообщалось, упрдор "Енисей" уже проводил аналогичный открытый конкурс в апреле. Тендер признали несостоявшимся, поскольку поступила лишь одна заявка на участие в нем - от ОАО "Хотьковский автомост", с ценовым предложением в 2,395 млрд рублей.

Будущему подрядчику предстоит завершить строительство и реконструкцию двухполосного участка трассы с цементобетонным покрытием. Работы будут разделены на три периода, последний из которых завершится в октябре 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 2,397 млрд рублей. Прием заявок для участия в тендере продлится до 2 июля.

Ранее строительством обхода Канска занималось АО "Сибмост" (с мая 2020 года находится в конкурсном производстве), выигравшее соответствующий тендер на 4,6 млрд рублей в 2014 году. В марте 2021 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Фактический объем выплат "Сибмосту" составил 2,274 млрд рублей.

По данным Росавтодора, в настоящее время на участке строящейся дороги выполнено устройство опор моста через реку Кан и 16 водопропускных труб, произведена сборка и надвижка трех пролетных строений, выполнены укрепительные работы входного и выходного русел, на 90% устроено земляное полотно.

Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" создано в марте 2018 года на базе ФКУ "Байкалуправтодор". В оперативном управлении учреждения находится 1,82 тыс. км федеральных автотрасс "Сибирь" и "Енисей" на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии.