"Роснефть" подписала на полях XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 50 контрактов по реализации проекта "Восток Ойл" на сумму 558,8 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в компании, всего на полях ПМЭФ было подписано 73 соглашения на общую сумму 616,5 млрд рублей.

"Заключение этих контрактов и, как следствие, реализация проекта на севере Красноярского края даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение и будет иметь значительный мультипликативный эффект", - отметили в "Роснефти".

Партнеры "Восток Ойл"

В частности, "Роснефть" уже приступила к возведению нефтеналивного терминала "Порт Бухта Север". Подписан контракт с АО "ЛенморНИИпроект" на проектно-изыскательские работы, а с АО "Объединенная энергетическая компания" заключен договор на строительство гидротехнических сооружений. ПАО "Трубная металлургическая компания" обеспечит поставки металлопродукции для проекта. "Интер РАО - Инжиниринг" построит газотурбинную электростанцию "Иркинская" (867 МВт), воздушную линию электропередачи (110 кВ), энергообъекты головной нефтеперекачивающей станции "Пайяха", электростанцию в "Бухте Север" (214 МВт).

С ГМК "Норильский никель" на форуме подписан контракт о развитии комплексного логистического обслуживания "Восток Ойл". Помимо этого "Роснефть" договорилась с партнерами о техобслуживании собственного парка воздушных судов, участвующих в проекте. "Объединенная машиностроительная группа" обеспечит проект дорожно-строительной и спецтехникой. ООО "Содексо Евроазия" обеспечит питание и социально-бытовое обслуживание на проекте.

Инвесторы проекта

Банк Goldman Sachs называет "Восток Ойл" "магнитом для инвесторов", который играет значительную роль и в росте стоимости самой "Роснефти". Ресурсная база проекта - 6,2 млрд т.н.э. При этом нефть легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы <0,05%, это сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу), что позволяет рассчитывать на премию к сорту Brent. Направления экспорта - европейские, а главное - через Северный морской путь - азиатские рынки, которым нужна диверсификация энергетических потребностей.

Одним из первых стратегических инвесторов проекта уже стал международный трейдер Trafigura. Компания купила в декабре 2020 года 10% в проекте за $8 млрд. Как отметил на ПМЭФ главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр, на фоне падения инвестиций в нефтедобычу и истощения запасов в мире "Восток Ойл" дает высококачественную нефть с низкой себестоимостью и с низким углеродным следом, что гарантирует спрос на продукцию.

Так, проект предусматривает полную утилизацию попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Кроме того, в "Восток Ойл" заложены передовые технологии для охраны окружающей среды - от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть.

Благодаря уникальности севера Красноярского края с точки зрения ветровой нагрузки, в проекте большую роль будет играть ветрогенерация. Вкупе с традиционной газовой генерацией это обеспечит интенсивность выбросов СО2 на уровне 12 кг на баррель добываемой нефти при среднемировом показателе для новых проектов на уровне 50 кг (по данным Wood Mackenzie). По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, есть все основания говорить о производстве в рамках "Восток Ойл" "зеленых баррелей" нефти".

Историческое значение

Как считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, по масштабам проект "Восток Ойл" можно сравнить с советским освоением самого крупного нефтяного месторождения России - Самотлора, которое изменило лицо советского ТЭКа на многие годы вперед. Если в 1965 году Западная Сибирь давала один миллион тонн, то уже через десять лет - 148 млн тонн, что позволило СССР стать одним из лидеров международного рынка углеводородов. Добыча на "Восток Ойл" запланирована на уровне 100 млн тонн к 2030 году.