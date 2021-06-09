ООО "Кабельный завод "Цветлит" намерен обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании ПАО "Россети Северный Кавказ" банкротом. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети Северный Кавказ", размер задолженности составляет 1,9 млн рублей. При этом, по словам собеседника агентства, "в соответствие с законом о банкротстве основания для возбуждения процедуры банкротства в отношении ПАО "Россети Северный Кавказ" отсутствуют". Другие детали не сообщаются.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КЗ "Цветлит" зарегистрировано в 2019 году в Мордовии (Саранск). Основной вид деятельности - производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. 50% уставного капитала принадлежит Евгению Бурканову, еще по 25% - Юрию Ежелеву и Николаю Зинченко. В прошлом году завод увеличил выручку от продажи в 1,6 раза, до 4,372 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3 раза, до 74,1 млн рублей.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. По данным списка аффилированных лиц на 31 марта 2021 года, ПАО "Россети" владеет 98,76% акций компании.