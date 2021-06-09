В перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» включены четыре проекта по строительству торговых комплексов в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления информполитики правительства региона. Общий объем инвестиций в проекты составит более 12 млрд руб.

Наиболее крупным по объему инвестиций является проект строительства оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров «Южный» в Батайске и Аксайском районе. Его будет реализовывать ОАО «ГСК «Дон». Инвестор планирует вложить в проект 4,5 млрд руб. «Здесь должно быть создано 200 тыс. кв. м торговых площадей, в том числе площадка для торговли с автомобилей, фуд-корты, гостиничные номера и прочее. Ввод объекта будет поэтапным, полное завершение намечено на 2024 год»,— сказано в сообщении.

ООО «Управление недвижимостью» намерено инвестировать 3,6 млрд руб. в строительство продовольственно-логистического комплекса в Аксайском районе. В планах у инвестора — создать 280 тыс. кв. м площадей для оптово-розничной торговли. Проект планируется завершить в 2023 году.

Третий проект — распределительный центр «Агромолл» — планируется реализовать в хуторе Ленина в Аксайском районе. Объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб. Планируемая площадь торговых площадей составляет 53 тыс. кв. м, а складских помещений — 34 тыс. кв. м. Проект реализует ООО «Вертикаль». Ввести торговый комплекс в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Кроме того, в «губернаторскую сотню» включен проект Еще один инвестиционный проект по размещению оптово-розничных продовольственных и непродовольственных торговых объектов «Донской базар» в поселке Койсуг. ООО «Специализированный застройщик «ИНПК Девелопмент» планирует вложить в него 1,8 млрд руб. Общая площадь торговых пространств составит 80 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать до 2023 года.