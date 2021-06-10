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АО "Мособлэнерго" отремонтирует 1,9 км кабельных линий для надежного электроснабжения Краснознаменска

АО Мособлэнерго отремонтирует 1,9 км кабельных линий для надежного электроснабжения Краснознаменска

10 июня 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать 1,9 км кабельных линий для надежного электроснабжения городского округа Краснознаменск. Работы произведутся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией. Запланирована замена участков 2 кабельных линий 10 кВ, проходящих от подстанции ПС-117 «Голицыно» до центрального распределительного пункта ЦРП-5.

Также по программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» в Краснознаменске запланированы ремонты строительной части 3-х трансформаторных подстанций: ТП-12 (обеспечивает электроэнергией взрослую городскую поликлинику, Дом офицеров, торговые и спортивные объекты); ТП-9 и ТП-17 (питают объекты МУП «Водоканал», скважины). Выполнение этих работ позволит защитить здание и оборудование подстанции от преждевременного износа.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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