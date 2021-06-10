Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака 10 июня одобрила долгосрочную программу развития АО «СО ЕЭС» на 2020–2024 годы.

Проект документа был представлен в Правительство РФ в октябре 2020 года в соответствии с одобренными Правительством в апреле 2014 года методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%. В соответствии с этими же методическими рекомендациями Минэнерго России направляло проект на согласование в Росимущество и Минэкономразвития России.

Цель всех мероприятий долгосрочной программы – выполнение стратегической цели Системного оператора, которая заключается в управлении энергетическим режимом Единой энергосистемы России для надежной и экономически эффективной согласованной работы объектов электроэнергетики, оказывающих друг на друга взаимное влияние. Выполнение стратегической цели контролируется через достижение ключевых показателей эффективности, таких как время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню в соответствии с предусмотренными нормативными документами параметрами, обеспечение устойчивости режимов работы ЕЭС, качество технологической деятельности диспетчерских центров по обеспечению безаварийного функционирования ЕЭС России, производительность труда, рассчитываемая по утвержденной Минэкономразвития РФ Методике расчета показателей производительности труда предприятия, выполнение инвестиционной программы, снижение операционных расходов и других показателей.

Неотъемлемой частью долгосрочной программы развития АО «СО ЕЭС» на период 2020–2024 годов является развитие цифровых технологий оперативно-диспетчерского управления в соответствии с направлениями национальной программы «Цифровая экономика российской Федерации». В их числе – технологии дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетикииз диспетчерских центров Системного оператора, системы мониторинга переходных режимов, системы мониторинга запаса устойчивости.

Реализация мероприятий программы по этим стратегическим направлениям позволит в 5–10 раз сократить время производства оперативных переключений при плановых переключениях и ликвидации аварий в ЕЭС России, повысить скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, снизить риск ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, добиться увеличения пропускной способности контролируемых сечений в среднем на 5–15% с соответствующим экономическим эффектом на оптовом рынке электроэнергии и мощности, повысить качество анализа переходных электроэнергетических режимов в аварийных ситуациях.

Долгосрочная программа предусматривает инновационное развитие. Среди основных направлений инноваций в оперативно-диспетчерском управлении – внедрение оперативно-информационного комплекса нового поколения и интегрированных с ним автоматизированных систем диспетчерского управления, внедрение и развитие технологий нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты в ЕЭС России, развитие механизма управления спросом на электрическую энергию на розничных рынках с использованием агрегаторов управления спросом и другие проекты.

Важная часть долгосрочной программы – техническое перевооружение и реконструкция. Эта деятельность включает в себя проекты по совершенствованию технологий, технических принципов, алгоритмов управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, модернизации и замены действующего технологического оборудования, средств и систем, программно-аппаратных комплексов. В том числе – технологий управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, поддержки торговых процедур, сопровождения рынка и отчетности, информационно-вычислительных, программно-технических и телекоммуникационных систем, автоматизированных систем диспетчерского управления, сбора и передачи информации, а также систем обеспечения информационной безопасности диспетчерских центров.

Предусмотрено также развитие технологической инфраструктуры диспетчерского управления за счет строительства новых зданий диспетчерских центров в тех регионах, где они еще не построены к настоящему времени.

Программа долгосрочного развития включает мероприятия, направленные на замещение приобретаемой иностранной продукции на отечественную, эквивалентную по техническим характеристикам и потребительским качествам.