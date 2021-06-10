Испанская группа энергетических компаний Endesa планирует инвестировать почти € 600 млн в проект строительства в Португалии энергокомплекса в составе солнечной электростанции (СЭС) мощностью 650 МВт, системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) мощностью 100 МВт и электролизера производительностью 1 500 т «зеленого» водорода в год.

Энергокомплекс должен заместить мощность угольной ТЭС Pego (2 энергоблока мощностью 314 МВт каждый). ТЭС Pego, которая принадлежит энергокомпаниям Engie и Endesa, является последней действующей угольной электростанцией в Португалии, после того как в январе 2021 г. энергокомпания EDP вывела из эксплуатации свою угольную ТЭС мощностью ≈1,2 ГВт (4 энергоблока по 298 МВт). ТЭС Pego планируется вывести из эксплуатации в ноябре 2021 г.

Суммарная установленная мощность генерации в Португалии на конец 2020 г. составила 21,6 ГВт, из которых на долю угольной генерации приходилось 8% от общего объема генерирующих мощностей (1,8 ГВт).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata