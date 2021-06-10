10 июня 2021 года подписан акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса энергоблока № 1 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Передача энергоблока состоялась в соответствии с контрактными обязательствами по строительству Белорусской АЭС и законодательством Республики Беларусь. Согласно контракту, генеральный подрядчик берет на себя ответственность за работоспособность оборудования энергоблока в период действия гарантийных обязательств.

«Передавая белорусским коллегам символический ключ от первого в стране атомного энергоблока, с полной уверенностью могу сказать, что Беларусь стала обладателем самого современного и безопасного объекта. Теперь этот ключ понадобится вам не раньше, чем через 80 лет, только для закрытия станции», - подчеркнул первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом», президент АО ИК «АСЭ» Александр Локшин при вручении символического ключа от энергоблока генеральному директору РУП «Белорусская атомная электростанция» Михаилу Филимонову.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Первый энергоблок новейшего поколения III+, сооруженный Росатомом за рубежом, сдан в промышленную эксплуатацию. Это результат большой работы, проведенной командой высококлассных специалистов двух стран, свидетельство надежности и эффективности российских атомных технологий и наш общий успех», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Этап физического пуска энергоблока № 1 Белорусской АЭС начался 7 августа 2020 года, 3 ноября блок был включен в единую энергосистему Республики Беларусь, а 22 декабря перешел к этапу опытно-промышленной эксплуатации. 2 июня 2021 года Коллегия МЧС Республики Беларусь выдала разрешение на промышленную эксплуатацию энергоблока.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси был выбран российский проект поколения III+, полностью соответствующий международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. В настоящее время четыре энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.

Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Так, все энергоблоки оснащены «ловушкой расплава» – устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме того, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза – с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Нижний Новгород), Объединенный проектный институт (АО «Атомэнергопроект» (московский и нижегородский филиалы), АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург) и другие дочерние организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и за рубежом, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Инжиниринговый дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru