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Контактор приглашает на вебинар по работе с автоматическими выключателями в литом корпусе серий ВА

Контактор приглашает на вебинар по работе с автоматическими выключателями в литом корпусе серий ВА

10 июня 2021, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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Новости компании

16 июня в 12.00 (мск) ведущий специалист центра обучения Legrand Николай Николаевич Розенберг расскажет о нюансах эксплуатации автоматических выключателей, ответит на все ваши вопросы.

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https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse-proizvodstva-kontaktor-serii-va-16-06/

Встретимся в эфире!

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Источник: Завод Контактор

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