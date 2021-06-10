Жизнь на вулкане? Уральские СМИ сообщают
о доминировании опасной кабельно-проводниковой продукции на электротехническом рынке региона
10 июня 2021, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
16 июня в 12.00 (мск) ведущий специалист центра обучения Legrand Николай Николаевич Розенберг расскажет о нюансах эксплуатации автоматических выключателей, ответит на все ваши вопросы.
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https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse-proizvodstva-kontaktor-serii-va-16-06/
Встретимся в эфире!
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