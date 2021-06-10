16 июня в 12.00 (мск) ведущий специалист центра обучения Legrand Николай Николаевич Розенберг расскажет о нюансах эксплуатации автоматических выключателей, ответит на все ваши вопросы.

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https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse-proizvodstva-kontaktor-serii-va-16-06/

Встретимся в эфире!