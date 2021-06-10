Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство технологических скважин. Работы пройдут в ходе реконструкции поверхностных комплексов двух нефтешахт на Ярегском месторождении в Республике Коми. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Ярегское месторождение было открыто в 1932 году в южной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Сегодня оно - единственное из месторождений высоковязкой нефти в России, где добыча на отдельных площадях ведется подземным, термошахтным, способом. Месторождение на участках подземной добычи разрабатывает нефтешахтное производственное предприятие (НШПП) «Яреганефть», входящее в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Нефть, добываемая из низкопроницаемых битуминозных песчаников на глубине до 200 метров, обладает уникальными свойствами, благодаря которым служит ценным сырьем для производства дизельного судового топлива для сверхнизких температур, а также химической продукции для дорожно-строительной, фармацевтической и других отраслей.

Проектной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство скважин секционного проветривания в рамках реконструкции поверхностного комплекса нефтяной шахты №1, а также обустройство скважин секционного проветривания, паронагнетательных и откачных скважин на участке реконструкции поверхностного комплекса нефтяной шахты №3 на месторождении. В ходе реализации проектов на площадках скважин разместят здания калориферной и вентиляторной установок, блоки систем электроснабжения – распределительные устройства РУ-6 кВ и трансформаторные подстанции ТП-6/0,4 кВ, а также построят линейные объекты - паропроводы, конденсатопроводы и иные сооружения и коммуникации.

Для подъезда к площадкам обустраиваемых скважин Ярегского месторождения проложат промысловые дороги IV-в категории, примыкающие к автодорогам общего пользования в городском округе Ухта.

Генеральная проектная организация – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (филиал «ПермНИПИнефть» в г. Перми).

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию подземного комплекса нефтешахты Ярегского месторождения высоковязкой нефти.

Фото: Лукойл Коми