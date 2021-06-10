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Мощность Усть-Среднеканской ГЭС увеличилась на 58,5 МВт

Мощность Усть-Среднеканской ГЭС увеличилась на 58,5 МВт

10 июня 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Мощность Усть-Среднеканской ГЭС, возводимой РусГидро в Магаданской области, увеличилась на 58,5 МВт – до 369 МВт. Это стало возможным в результате замены временного рабочего колеса турбины гидроагрегата №1 на постоянное.

Усть-Среднеканская ГЭС – один из крупнейших инвестиционных проектов РусГидро. Станция на реке Колыме возводится в несколько этапов. Первые два гидроагрегата станции были введены в эксплуатацию в 2013 году с использованием временных рабочих колес гидротурбин, адаптированных к работе на пониженном напоре воды. С временным рабочим колесом гидроагрегат может развивать мощность 84 МВт, замена колеса на постоянное позволяет увеличить мощность гидроагрегата до проектного значения – 142,5 МВт. Гидроагрегаты №3 (введенный в эксплуатацию в 2019 году) и №4 (его пуск запланирован на 2022 год) изначально используют постоянные рабочие колеса.

Новое рабочее колесо изготовлено в Санкт-Петербурге на Ленинградском металлическом заводе, который входит в состав концерна «Силовые машины». Его диаметр составляет 5,8 метра, высота – более 3 метров, вес – 86 тонн. На Усть-Среднеканскую ГЭС рабочее колесо было доставлено в марте этого года, после чего в сжатые сроки была произведена замена временного колеса на постоянное. Постоянное рабочее колесо для гидроагрегата №2 также уже доставлено на станцию.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС продолжается в плановом режиме. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №4 и выход станции на проектную мощность 570 МВт запланированы на 2022 год, завершение строительства – на 2023 год.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались только одной электростанцией – Колымской ГЭС. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области, а также будет способствовать судоходству по реке Колыме.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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