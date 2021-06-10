Научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на скоростной трассе М-12 Москва–Казань. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты уже определили места создания развязок на пересечении с 13 крупными трассами. В Татарстане М-12 соединят с дорогами Р-241 Казань–Буинск–Ульяновск, 16К-0674 Казань–Ульяновск–Камское Устье, 16К-1063 Столбище–Атабаево, Р-239 Казань–Оренбург и 16К-1091 Сорочьи горы – Шали, пишет ИА «Татар-информ».

Также регионы предложили построить развязки в местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12. Проектировщики согласились с предложением возвести еще три подобных сооружения, одно из которых будет в Татарстане. Развязка появится на 628-м км трассы и обеспечит связь с 16К-0925 Большие Кайбицы – Камылово. Данный объект позволит не только заезжать на другую дорогу, но и разворачиваться на М-12 в обратном направлении.

Предполагается, что скоростная трасса Москва–Казань протяженностью более 820 км будет открыта в 2024 году. В июле прошлого года «Автодор» разместил восемь тендеров на строительство. Общая стоимость контрактов превышала 500 млрд рублей.

21 апреля 2021-го президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил к 2024 году продлить автомагистраль М-12 до Екатеринбурга. Опрошенные «Известиями» эксперты подсчитали, что стоимость строительства может обойтись в 850 млрд рублей.

Трасса М-12 входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай», который, в свою очередь, входит в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Проезд по трассе будет платным. На дороге установят современную систему взимания платы, водителям не нужно будет останавливаться, чтобы проехать через шлагбаум. Плата будет списываться бесконтактным способом прямо во время движения.