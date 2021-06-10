Компания «Россети Юг» в январе-марте 2021 года ввела в эксплуатацию 150 км линий электропередачи (ЛЭП) и 267 МВА трансформаторной мощности при плане 72 км ЛЭП и 255 МВА трансформаторной мощности. Стоимость построенных объектов составила почти 1,7 млрд рублей.

Активные темпы реализации инвестиционной программы объясняются обязательствами «Россети Юг» по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям во всех регионах присутствия компании. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 104 км линий электропередачи и ввели 14 МВА трансформаторной мощности суммарной стоимостью 243 млн рублей.

Основной объем введенных мощностей приходится на две подстанции 110 кВ, построенные в Республике Калмыкия для технического присоединения к сетям ветропарков.

Все мероприятия инвестиционной программы, которые реализуют «Россети Юг», обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и создают необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.