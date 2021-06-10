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Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию на энергоблоке №2 с опережением графика

8 июня 2021 г. энергоблок №2 был выведен на номинальную мощность после проведения планового текущего ремонта. Благодаря использованию инструментов производственной системы Росатома и четкому взаимодействию персонала Смоленской АЭС с подрядными организациями ремонтную кампанию удалось оптимизировать на 3-е суток, что позволило дополнительно выработать порядка 33,5 млн кВтч электроэнергии.

«В ходе ремонта на энергоблоке №2 в полном объеме реализованы все запланированные работы по обслуживанию и диагностике оборудования, а также мероприятия по модернизации, направленные на повышение его надежной и безопасной эксплуатации. Особое внимание в ходе ремонтной кампании, как и прежде, было уделено высокому качеству выполнения работ, вопросам охраны труда и культуре безопасности», – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

На энергоблоке №2 было проведено 545 регламентных операций на различных системах и оборудовании реакторного, турбинного, электрического и других цехов. 

Проведен плановый внутриреакторный контроль, измерения геометрии 140 технологических каналов показали, что состояние графитовой кладки реакторной установки соответствует эксплуатационным параметрам и не требует дополнительных работ по восстановлению ресурсных характеристик.

По словам заместителя начальника отдела ядерной безопасности и надёжности Владимира Криштопика, для измерения применялась система ИКС-49, ранее успешно внедренная и апробированная на Смоленской АЭС. Она позволяет измерять геометрию технологических каналов без извлечения топлива, что существенно сокращает время выполнения работ и дает возможность одновременно проводить другие ремонтные операции в реакторном зале.

Большой объем операций проведен в турбинном цехе: капитальный ремонт цилиндров высокого давления, капитальный ремонт третьего турбогенератора и текущий ремонт турбогенератора №4.

В общей сложности в ремонте энергоблока было задействовано более 1000 человек - персонал атомной станции, подрядных организаций: смоленского филиала «Атомэнергоремонт», «Электроцентромонтаж», «Пролог», «НИКИМТ-Атомстрой». Единые скоординированные действия всех участников ремонтной кампании позволили достичь поставленных целей по качеству и срокам ремонта энергоблока №2. Следующий по графику – ремонт блока №1 с 13 августа.

На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе три энергоблока, общая мощность составляет 3016 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

За 10 дней июня энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 532 млн кВтч, что превышает плановое задание на 83 млн. киловатт часов. С начала года выработка составила 8,8 млрд киловатт часов, сверх плана – 167 млн.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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