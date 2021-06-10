Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области, задев линию электропередачи. В результате аварии пострадал не только пилот самолета, помощь которому оказывали медики, но и жители ближайших населенных пунктов, которые на некоторое время остались без электричества.

Энергетики оперативно восстановили оборванные провода и полностью возобновили подачу электроэнергии потребителям. На месте происшествия работают следственные органы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Россети Юг» напоминает, что провода линий электропередачи представляют реальную угрозу самолетам и другим летательным аппаратам малой авиации. На фоне окружающего ландшафта и на низких высотах провода ЛЭП мало заметны. Требования о необходимости соблюдения границ охранных зон по маршрутам полетов, к сожалению, пилотами нередко игнорируются.

Фото: rostovnetip / Vk