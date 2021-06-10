Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт энергооборудования на подстанции 35 кВ «Николенская». Питающий центр снабжает электроэнергией 10 социально значимых объектов и свыше 7,5 тысяч жителей Гулькевичского района. На повышение надежности энергоузла направлено свыше 2,4 млн рублей.

В ходе работ специалисты отремонтируют 2 силовых трансформатора (5 МВА), 15 масляных выключателей и 20 разъединителей. Кроме этого, будет проведена наладка средств релейной защиты и автоматики. Это позволит добиться высокого уровня надежности электросетевого оборудования, предупредить технологические нарушения, а главное – обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением потребителей. В числе объектов, запитанных от подстанции 35 кВ «Николенская», крупные промышленные предприятия региона, социальные учреждения и предприятия агропромышленного комплекса.

В 2021 году энергетики уже завершили капремонт оборудования на подстанциях «ЗТВС» и «Южная» в Армавире, «ГНС-1» в Кавказском районе, «Венцы» в Гулькевичском районе, «Горькая Балка» в Новокубанском районе, «Надежная» в Отрадненском районе и «Подлесная» в Успенском районе, а также провели техобслуживание 18 подстанций

35-110 кВ.

Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования подстанций – одна из важных составляющих ремонтной программы «Россети Кубань». Ежегодно специалисты филиала проводят обследование энергообъектов, по итогам которого составляется график их вывода в ремонт. Плановый подход позволяет энергетикам поддерживать оборудование в исправном состоянии и не допускать возникновения нештатных ситуаций.