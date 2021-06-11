Андрей Разборов

Сегодня министр экономического развития области Андрей Разборов собрал журналистов на брифинг, чтобы рассказать об итогах участия саратовской делегации в 24-м Петербургском международном экономическом форуме.

По словам министра, некоторые переговоры уже закончились подписанием конкретных соглашений, на других пока было заявлено о планах по масштабному строительству. Всего было подписано 8 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей. В частности, было заключено соглашение с Россотрудничеством, которое позволит наладить деловые и культурные связи с различными странами.

Что касается соглашения с компанией «МегаФон», то были заключены соглашения с суммой инвестиций до 600 млн рублей. Среди прочего это позволит снизить число населенных пунктов, где нет сигнала мобильной связи. В частности, наконец, будет полностью покрыта территория Энгельсского района, где два села до сих пор остаются без связи. Соглашения были заключены с компанией «Фосагро», они, по словам Разборова, позволят увеличить налоговые отчисления в консолидированный бюджет Саратовской области. Самый крупный проект планируется реализовать в Балаково, где начнется строительство предприятия с объемом инвестиций в 45 млрд рублей и созданием 3000 рабочих мест.

Директор АО «Корпорация развития Саратовской области» Александр Марченко рассказал о том, что планируется реализовать проект захода бэк-офисов крупных компаний в Саратовскую область. Кроме того, ему понравился опыт «менторской гостиной» для молодежи. Его планируется перенести на Саратовский экономический форум.

«Саратов станет через четыре-пять лет одним из центров ветроэнергетики, по крайней мере в Приволжском федеральном округе», — заявил Марченко. Он напомнил, что в начале 2022 года начнется строительство парка в Красноармейском районе, его строительство завершится в 2023 году. Кроме того, проведены переговоры с ПАО «Энел-Россия» по поводу строительства ветропарка и солнечной электростанции. Марченко не исключил, что через 6-8 лет регион будет выдавать очень большое количество энергии.

Отвечая на вопросы журналистов, Разборов объяснил, почему Саратовская область не презентовала свою площадку на форуме. По его словам, минимальная стоимость размещения стенда составляла 16 миллионов рублей. По финансовым соображениям от нее было решено отказаться.

Что касается баснословно дорогих билетов на участие в форуме (порядка 840-960 тысяч рублей), то министр заверил, что представители регионов приезжали в Санкт-Петербург бесплатно, только затраты на авиарейсы до Петербурга и проживание. «Я считаю, что форумы нужны, необходимы. Это площадка для общения и обсуждения проблем», — высказал свое мнение Разборов.