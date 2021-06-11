EMILINK участвует в выставке СВЯЗЬ-2021

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11 июня 2021, 18:05
Рубрика: Компании
Метки: EMILINK, СВЯЗЬ-2021
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность
С 15 по 18 июня пройдет крупная международная выставка СВЯЗЬ-2021 . Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.
Emilink будет представлен на стенде нашего дилера, компании ИНСТАЛЛ, стенд 21D80. На выставке планируется представить серии телекоммуникационных шкафов бренда NTSS.
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2. Вход — бесплатный.
Будем рады увидеть всех заинтересовавшихся у нашего стенда!
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