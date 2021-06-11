Энергетики "Ульяновских РС" ремонтируют высоковольтные линии

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи. До наступления осенне-зимнего периода 2021/2022 гг. энергетики планируют провести капитальный ремонт более 236 км воздушных линий напряжением 35-110 кВ.

С начала ремонтной кампании энергетики уже завершили ремонт на воздушных линиях 110 кВ «Языково — Тепличная», «Майна — Языково» и «Ключики — Клин-2». В текущем году будет отремонтирован ряд стратегически важных линий, в том числе «Димитровградская-1,2», «Чердаклы — Татарский Калмаюр», «Умыс — Ночка», «Инза — Сура», обеспечивающие электроснабжение объектов ОАО «РЖД», объектов нефтяной и газодобывающей отрасли, научно-исследовательского института атомных реакторов и ряда крупных промышленных объектов.

После согласования всех работ со сторонними организациями, собственниками сельскохозяйственных угодий, предприятиями, на территории которых располагаются участки ремонтируемых линий, и государственными учреждениями, энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению изоляции в местах переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, инженерные сети. Также на линиях будет произведена установка гасителей вибрации на провода, ремонт надземной части фундаментов и выправка железобетонных опор.

На участках ВЛ будет восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, произведено обновление контура заземления, установлены информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности. Кроме того, важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий — одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 гг.