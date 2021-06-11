КОСТРОМАКАБЕЛЬ участвует в выставке СВЯЗЬ-2021

RusCable Insider #223 - Цифровая VOLTA. IT-решение Columbus
для кабельных заводов. YON от ДКС. ELKAFLEX АсКГ альтернатива меди?
11 июня 2021, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: КОСТРОМАКАБЕЛЬ, СВЯЗЬ-2021
Отрасль: Кабельная промышленность
С 15 по 18 июня пройдет крупная международная выставка СВЯЗЬ-2021 , представляющая значимое инфокоммуникационное событие года.
Завод КОСТРОМАКАБЕЛЬ будет представлен на стенде нашего дилер — компании ТДФ. Мы представим наши успехи в производстве кабельной продукции многим профессионалам отрасли.
Выставка пройдет по адресу: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильоны №2, №8. Вход — бесплатный.
Будем рады увидеться с Вами у стенда 21F70!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter