КОСТРОМАКАБЕЛЬ участвует в выставке СВЯЗЬ-2021

С 15 по 18 июня пройдет крупная международная выставка СВЯЗЬ-2021 , представляющая значимое инфокоммуникационное событие года.

Завод КОСТРОМАКАБЕЛЬ будет представлен на стенде нашего дилер — компании ТДФ. Мы представим наши успехи в производстве кабельной продукции многим профессионалам отрасли.

Выставка пройдет по адресу: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильоны №2, №8. Вход — бесплатный.

Будем рады увидеться с Вами у стенда 21F70!