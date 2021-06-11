Рязанский радиозавод (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех») стал участником военного инновационного технополиса «ЭРА» с проектом на основе технологий гибридной реальности «Аватар». Разработка представляет собой комплекс программно-технических средств взаимодействия реальных и виртуальных объектов.

Разрабатываемый комплекс «Аватар» на базе технологий гибридной реальности и сетевых технологий предназначен для обеспечения полномасштабного контроля и оценки действий военнослужащих и изменения состояния объектов военной техники связи, которыми они управляют. Комплекс также может применяться при проведении занятий по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием программно-виртуальных тренажеров.

Новое решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и для обучения работе с различной техникой в таких областях, как промышленное производство, безопасность на транспорте, авиация.

Статус «Участник технополиса» Рязанский радиозавод получил по результатам оценки проекта «Аватар» Советом технополиса «ЭРА».