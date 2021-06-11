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Утвержден разработанный Системным оператором национальный стандарт по сбору, хранению и передаче данных регистрации аварийных событий

Утвержден разработанный Системным оператором национальный стандарт по сбору, хранению и передаче данных регистрации аварийных событий

11 июня 2021, 17:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РОССТАНДАРТ, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования».

Утвержденный приказом Росстандарта от 3 июня 2021 года ГОСТ Р 59550-2021 разработан АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в подкомитете ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

ГОСТ Р 59550-2021 разработан в целях стандартизации технических требований к сбору, хранению и передаче в автоматическом режиме информации об аварийных событиях от объектов ЕЭС России в диспетчерские центры Системного оператора при помощи цифровых устройств регистрации аварийных событий (РАС), а также других устройств технологического управления, оснащенных данной функцией.

Устройства РАС осуществляют фиксацию и архивирование параметров работы электроустановок в доаварийном, аварийном и послеаварийном режимах. Информация с устройств РАС играет важную роль в выполнении Системным оператором функций по обеспечению надежности ЕЭС России, помогая определить причину возникновения аварийного режима, произвести оценку правильности работы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, разработать комплекс мероприятий для предупреждения аварий.

Новый стандарт регламентирует процессы сбора и передачи данных с подстанций и переключательных пунктов класса напряжения 110 кВ и выше и электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше. В первую очередь документ предназначен для субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, организаций, осуществляющих разработку, внедрение и эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), производителей автономных регистраторов аварийных событий, микропроцессорных устройств релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики с функцией регистрации аварийных событий, а также разработчиков специального программного обеспечения. Требования стандарта должны учитываться при создании и модернизации центров сбора технологической информации, разработке АСУ ТП, а также строительстве новых энергообъектов.

Документ содержит перечень цифровых устройств, рассматриваемых в качестве источников данных РАС, определяет требования к сбору и хранению на объектах электроэнергетики этой информации, а также устанавливает общий алгоритм и механизмы ее передачи в диспетчерские центры.  

Национальный стандарт вводится в действие с 1 июля 2021 года. Официальный текст стандарта будет доступен для ознакомления после издания – на сайте Росстандарта, а также  для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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