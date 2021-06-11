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В Казани построят жилую башню

В Казани построят жилую башню

11 июня 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 719 млн рублей строительство жилого комплекса в Казани. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «ЖБИ-3 Инвест». 24-этажный жилой комплекс рассчитан на 253 квартиры. Вблизи объекта расположены несколько детских садов, школ и больниц. Сдать дом планируется в конце 2022 года.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, республика Татарстан – один из приоритетных регионов для банка. «Мы в постоянном режиме расширяем пул застройщиков-партнеров, наращиваем свое присутствие», - прокомментировала она.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время свыше 73% новостроек в Татарстане возводится с использованием эскроу-счетов (1,575 млн кв. метров). Всего в регионе строится 2,091 млн кв. метров жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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