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Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на Li-ion накопителях

Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на Li-ion накопителях

11 июня 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Пилотной площадкой стала подстанция 220 кВ «Сварочная» в Свердловской области, которая питает завод «Уральские локомотивы» – производителя грузовых электровозов и скоростных поездов «Ласточка».

Инновационную систему резервного питания разработал «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Благодаря использованию литий-ионных аккумуляторов (Li-ion), время заряда будет сокращено в 2 раза, повышена экологическая безопасность.

Работы проводятся в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция».

Аккумуляторные батареи и выпрямительно-зарядные устройства используются для обеспечения работы релейной защиты и автоматики, телемеханики и сигнализации, в том числе при полном отключении подстанции. С помощью системы оперативного постоянного тока, питающей устройства РЗА, производится локализация поврежденных элементов сети, что позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Новое оборудование обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями: оно компактнее и не требует специальной инженерной инфраструктуры. Внедрение современных средств автоматизации обеспечивает возможность дистанционного контроля.

После комплексных испытаний, которые продлятся до конца 2021 года, будет принято решение о тиражировании этого опыта.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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