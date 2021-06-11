Пилотной площадкой стала подстанция 220 кВ «Сварочная» в Свердловской области, которая питает завод «Уральские локомотивы» – производителя грузовых электровозов и скоростных поездов «Ласточка».

Инновационную систему резервного питания разработал «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Благодаря использованию литий-ионных аккумуляторов (Li-ion), время заряда будет сокращено в 2 раза, повышена экологическая безопасность.

Работы проводятся в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция».

Аккумуляторные батареи и выпрямительно-зарядные устройства используются для обеспечения работы релейной защиты и автоматики, телемеханики и сигнализации, в том числе при полном отключении подстанции. С помощью системы оперативного постоянного тока, питающей устройства РЗА, производится локализация поврежденных элементов сети, что позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Новое оборудование обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями: оно компактнее и не требует специальной инженерной инфраструктуры. Внедрение современных средств автоматизации обеспечивает возможность дистанционного контроля.

После комплексных испытаний, которые продлятся до конца 2021 года, будет принято решение о тиражировании этого опыта.