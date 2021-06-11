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Графен научились получать при комнатной температуре

Графен научились получать при комнатной температуре

11 июня 2021, 15:15
Рубрика: Наука
Метки: КОМПОЗИТЫ, НАУКА, РАЗРАБОТКИ
Источник: hightech.fm

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Группа ученых разработала новую методику получения графена, с помощью которой многослойные пленки из этого материала можно выращивать даже при комнатной температуре.

Графен — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Новую технологию разработала команда химиков под руководством профессора НИТУ «МИСиС»: они придумали, как можно синтезировать графен при комнатной температуре и одновременно наносить на поверхность различных микро- и наночастиц.

Отмечается, что расплавляя определенные виды солей, графен получить достаточно просто, однако для этого требуется температура в 500-700 °С. Это делает его производство относительно дорогим, а также мешает осаждению графена на поверхности различных легкоплавких материалов. Используя сахар и серную кислоту, российские химики смогли провести аналогичную реакцию при комнатной температуре: если эту сместь пропустить через ток, то на поверхности частиц из сплава алюминия и кремния, которые ученые поместили в сосуд, образуется слой из графена.

Ученые разработали новую низкотемпературную технологию получения многослойного графена, которая позволяет наносить его на порошки из сплава алюминия и кремния, применяемые в создании композитов методом 3D-печати. Этот подход позволяет регулировать толщину нанесенного слоя графена и поддерживать его равномерное распределение в порошке.

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Источник: hightech.fm

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