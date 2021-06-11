Графен научились получать при комнатной температуре

Группа ученых разработала новую методику получения графена, с помощью которой многослойные пленки из этого материала можно выращивать даже при комнатной температуре.

Графен — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Новую технологию разработала команда химиков под руководством профессора НИТУ «МИСиС»: они придумали, как можно синтезировать графен при комнатной температуре и одновременно наносить на поверхность различных микро- и наночастиц.

Отмечается, что расплавляя определенные виды солей, графен получить достаточно просто, однако для этого требуется температура в 500-700 °С. Это делает его производство относительно дорогим, а также мешает осаждению графена на поверхности различных легкоплавких материалов. Используя сахар и серную кислоту, российские химики смогли провести аналогичную реакцию при комнатной температуре: если эту сместь пропустить через ток, то на поверхности частиц из сплава алюминия и кремния, которые ученые поместили в сосуд, образуется слой из графена.