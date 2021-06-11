В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента» компании ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА» и ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» успешно прошли процедуру ресертификации и получили очередные сертификаты соответствия систем менеджмента качества применительно ко всему циклу производства от разработки до реализации всей номенклатуры выпускаемой продукции.

Специалисты органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» оценивали системы менеджмента качества предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» на соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Поздравляем коллективы предприятий с заслуженной высокой оценкой организации работ по обеспечению качества выпускаемой продукции!