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ЗАО "ЗЭТО" представил три варианта исполнения КРУЭ 110 кВ

ЗАО ЗЭТО представил три варианта исполнения КРУЭ 110 кВ

11 июня 2021, 17:36
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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ЗАО «ЗЭТО» представило свою продукцию на заседании научно-технической конференции в Геленджике «Развитие электросетевого комплекса»  3 июня ЗАО «ЗЭТО» приняло участие в заседании научно-технической конференции в Геленджике «Развитие электросетевого комплекса». В конференции приняли участие делегации компаний «Россети Кубань», «Россети Юг», «Россети Сибирь», «Россети Тюмень», «Крымэнерго», а также других компаний - представителей отрасли.

Завод электротехнического оборудования представил специалистам 3 макета реальных подстанций, оснащенных комплектными распределительными устройствами с элегазовой изоляцией - КРУЭ в двух климатических исполнениях У1 и У2, а также контейнерное исполнение КРУЭ-110 кВ. Представители завода провели для участников технического совета презентацию оборудования «ЗЭТО», рассказали о его преимуществах и функциях.

Также технические специалисты обсудили проблемные вопросы эксплуатации электрических сетей и пути их решения. Ведь одним из ключевых показателей эффективности работы завода является удовлетворенность потребителя. Именно поэтому ЗАО «ЗЭТО» не стоит на месте, а идет в ногу со временем, разрабатывая и выпуская оборудование, отвечающее самым современным требованиям электроэнергетики.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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