15 июня 2021 года в адрес редакции портала RusCable.Ru поступило письмо от председателя EL-комитета Дмитрия Зорина, который 11 июня выступил в прямом эфире RusCable Live, где рассказал об ужасающей ситуации с фальсификатом на Урале и призвал кабельное сообщество к конструктивной беседе.

Эфир вызвал большую дискуссию в рамках популярных у кабельщиков telegram-каналов и чатов АЭК и EL-комитет. Зрители эфира обратили внимание на некоторые несостыковки в опубликованных результатах мониторинга и несоответствие некоторых заявлений Дмитрия Зорина.

В эфире Дмитрий Зорин сообщил, что были выявлены нарушения конструкции ТПЖ в кабеле производства АО “Энергокабель” и продемонстрировал протокол. Однако в опубликованных результатах мониторинга в протоколе АО “Энергокабель” нарушения конструкции ТПЖ не обнаружено.

На несоответствие обратили внимание сразу несколько компаний. Президент Ассоциации “Электрокабель” Максим Третьяков так же обратил особое внимание на эфир и даже задал несколько вопросов Дмитрию Зорину в режиме онлайн и пообещал особое внимание уделить членам Ассоциации, которые были отмечены в мониторинге. После проверки всех результатов оказалось, что в Дмитрий Зорин в эфире допустил ошибку и оговорился, показывая протокол о нарушении конструкции ТПЖ завода “ЭКОКАБЕЛЬ”

"11 июня 2021 года в прямом эфире RusCable Live я допустил ошибку и назвал, что нарушение геометрии ТПЖ был обнаружено в образце производства АО «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ», что является ошибкой, и протокол, который я упоминал и показывал в эфире, относится к продукции другого производителя – завода «ЭКОКАБЕЛЬ». Протокол, который был продемонстрирован в прямом эфире прилагается" - сообщил Дмитрий Зорин в официальном письме.

Копия письма, направленная в редакцию прилагается.

“EL-комитет демонстирует готовность конструктивно вести диалог и признавать свои ошибки публично. Такое поведение заслуживает уважения” - подчеркнул руководитель медиахолдинга “Рускабель” Александр Гусев.

Запись прямого эфира доступна на YouTube и опубликована в социальных сетях RusCable.Ru.