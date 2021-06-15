Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение систем уличного освещения в селах Старая Топовка Красноармейского района и Раевка Озинского района.

История села Старая Топовка насчитывает 300 лет. Сегодня в нем проживают более 400 человек, работает школа, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, крестьянско-фермерское хозяйство. Электроэнергия, необходимая для работы системы уличного освещения, предоставлена энергетиками с подстанции 110/35/10/кВ «Луганск». Контроль объема потребления электроэнергии ведется с помощью прибора учета с дистанционным снятием показаний РиМ 189.12.

Село Раевка является административным центром Раевского муниципального образования с населением 500 жителей. Здесь функционирует школа, детский сад, почтовое отделение и сельхозартель «Заречье». Раевские уличные фонари запитаны с подстанции 110/35/10 кВ «Ивантеевская». Учет электроэнергии ведется с помощью цифрового прибора учета РиМ 189.16.

Системы освещения присоединены к существующим электрическим сетям с использованием самонесущего изолированного провода. Заявителями по договорам технологического присоединения выступили администрации муниципальных образований.

«Саратовские распределительные сети» регулярно присоединяют к электрическим сетям системы уличного освещения в сельских населенных пунктах региона. Надежное электроснабжение позволяет эксплуатировать уличные светильники, обеспечивающие комфортную среду обитания для местных жителей.

Присоединение потребителей к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга». Подать заявку на подключение можно с помощью Портала электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф). Еще один вариант – мобильное приложение «Россети – личный кабинет», работающее с устройствами на Android и iOS. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.