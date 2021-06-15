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На федеральной трассе А-119 в Карелии обустроен первый проекционный световой пешеходный переход

На федеральной трассе А-119 в Карелии обустроен первый проекционный световой пешеходный переход

15 июня 2021, 16:00
Рубрика: Инновации
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСАВТОДОР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: rosavtodor.gov.ru

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Теперь «зебру» видно в темное время суток, независимо от погоды, что позволит свести к минимуму ДТП с участием пешеходов.

Оборудование, позволяющее демонстрировать статичное изображение высокого качества и яркости, установлено на существующем наземном переходе в центре Медвежьгорска на 631-м км автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола». Подсветка включается вместе с существующим дорожным освещением автоматически. Она видна на расстоянии 150-200 м, при этом не слепит водителей.

Преимущество технологии в том, что подсветку хорошо будет видно даже на снегу. Проекция позволяет создать «световой коридор», благодаря которому водитель сможет увидеть пешехода издалека, что для северного региона с коротким световым днем и непростыми климатическими условиями – большое подспорье.

В ФКУ Упрдор «Кола», в чьем ведении находится указанная трасса, уверены, что применение технологии поможет максимально сократить количество ДТП с участием пешеходов.  До конца ноября 2021 года оборудование будет работать в режиме тестовой эксплуатации.

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Источник: rosavtodor.gov.ru

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