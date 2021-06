Начала работу Европейская ассоциация операторов распределительных систем (distribution system operators, DSOs) – EU DSO Entity. Ассоциация образована в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 2019/943 об энергетических рынках (Regulation (EU) 2019/943 on the internal market for electricity).

Основная задача Ассоциации заключается в повышении эффективности функционирования инфраструктуры распределительной сети ЕС и обеспечения тесного сотрудничества с операторами передающих систем (transmission system operators, TSOs) и Европейской ассоциацией системных операторов (European Network of transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E). Ассоциация обеспечит платформу для сотрудничества между всеми DSOs, в рамках которого будет выступать в качестве экспертного органа, отвечающего за разработку системных кодексов и правил, а также содействие цифровизации распределительных систем и интеграции в них объектов генерации на базе ВИЭ. Операционная деятельность EU DSO Entity официально началась после заседания первой Генеральной Ассамблеи, состоявшегося 8 июня текущего года. Участие в заседании, на котором были приняты решения о предстоящих мероприятиях и различных аспектах управления организацией, приняли более 700 членов Ассоциации.

После Генеральной Ассамблеи прошло первое заседание совета директоров – исполнительного органа Ассоциации. Советом директоров Президентом Ассоциации избран г-н Винченцо Раньери (Vincenzo Ranieri) – Исполнительный директор итальянской распределительной энергокомпании E-Distribuzione SpA. Окончательное утверждение его кандидатуры в качестве Президента EU DSO Entity состоится на второй Генеральной Ассамблее, которая пройдет 30 июня 2021 г. Были также избраны три Вице-президента – г-н Стефан Седин (Stefan Sedin) – шведская DSO Jämtkraft Elnät AB, г-н Сильвен Гомон (Sylvain Gomont) – французская DSO SRD и г-н Йохан Мернстам (Johan Mörnstam) – венгерская DSO E.ON N Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.. В своем выступлении г-н Винченцо Раньери отметил, что образование EU DSO Entity – это важный шаг в создании активной платформы для взаимодействия европейских DSOs. С учетом проблем, которые необходимо решить в электроэнергетической отрасли ЕС, создание Ассоциации является своевременным и обеспечивает возможность DSOs вносить активный вклад в достижение целей ЕС в области климатической нейтральности.

Ассоциация планирует осуществлять свою работу в конструктивном сотрудничестве с Европейской комиссией и Агентством по сотрудничеству регуляторов в энергетике ЕС (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER).

Информационно-аналитический ресурс EU DSO Entity