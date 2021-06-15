Внедрение передовых технологий и установление ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве является приоритетным направлением работы Минстроя России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Эта цель достигается за счет актуализации существующих и разработки новых сводов правил и стандартов в области строительства.

«В июне 2021 года вступают в действие 30 новых и актуализированных сводов правил, утвержденных Минстроем России в конце 2020 года. Еще 24 документа начинают действовать с 1 июля. Такое масштабное обновление документов по стандартизации позволяет своевременно внедрить новые технологии в действующую нормативную базу и сократить потребность в ежегодной разработке порядка 500 специальных технических условий», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Изменения касаются строительных конструкций и материалов, процессов строительства и проектирования, объектов транспортной инфраструктуры, инженерных систем, больниц, гостиниц, общежитий, приютов для животных, высотных зданий, деревянного домостроения, нефтегазовой промышленности и других значимых объектов, и процессов регулирования строительной отрасли.

«В обновленных документах обеспечена возможность применения инновационных технологий и материалов. Например, более широкое использование композитных материалов для усиления железобетонных конструкций, применение соле-песчаной смеси для укрепления фундаментов на вечномёрзлых грунтах, использование крупногабаритных модулей и многое другое. Все это дает существенную экономию по срокам и стоимости строительства», - подчеркнул директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.

Актуализированы основополагающие для отрасли документы:

в СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» систематизированы требования к внутренним инженерным системам создания и обеспечения микроклимата помещений и включены передовые технологии сокращения затрат тепловой и электрической энергии;

в СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» уточнены среднесуточные нормы расхода воды для жилых зданий – ключевой показатель инженерного обеспечения, непосредственно влияющий на стоимость объектов капстроительства;

изменение СП 84.13330.2016 «СНиП III-39-76 Трамвайные пути» дополнено требованиями и нормами, касающимися строительства и реконструкции трамвайных путей с колеёй 1000 и 1435 мм;

изменение СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» обеспечит дополнительные возможности для использования нежилых площадей;

разработка нового свода правил СП 494.1325800.2020 «Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила проектирования» позволит установить требования для использования новых конструктивных решений с применением пространственных стержневых конструкций и сталей повышенной прочности;

изменение СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» обеспечит эффективное использование градостроительного потенциала подземного пространства в крупных городах, с учетом снижения аварийности и упорядоченного развития подземной инженерной инфраструктуры;

пересмотр и изменение норм проектирования социальных учреждений, содержащихся в СП 145.13330.2020 «Дома-интернаты. Правила проектирования» и СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования» позволит создать безопасные и комфортные условия проживания для пожилых людей, людей с ментальными и психофизическими нарушениями, снизить риски для их жизни и здоровья при чрезвычайных ситуациях.

Работа по актуализации существующих и разработке новых нормативных технических документов организована ФАУ «ФЦС».

Все своды правил, вступающие в действие в июне этого года, уже доступны на сайте ФАУ «ФЦС» в разделе «Реестр сводов правил».