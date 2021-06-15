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15 июня 2021, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ, ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ
Отрасль: Строительство
Внедрение передовых технологий и установление ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве является приоритетным направлением работы Минстроя России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Эта цель достигается за счет актуализации существующих и разработки новых сводов правил и стандартов в области строительства.
«В июне 2021 года вступают в действие 30 новых и актуализированных сводов правил, утвержденных Минстроем России в конце 2020 года. Еще 24 документа начинают действовать с 1 июля. Такое масштабное обновление документов по стандартизации позволяет своевременно внедрить новые технологии в действующую нормативную базу и сократить потребность в ежегодной разработке порядка 500 специальных технических условий», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
Изменения касаются строительных конструкций и материалов, процессов строительства и проектирования, объектов транспортной инфраструктуры, инженерных систем, больниц, гостиниц, общежитий, приютов для животных, высотных зданий, деревянного домостроения, нефтегазовой промышленности и других значимых объектов, и процессов регулирования строительной отрасли.
«В обновленных документах обеспечена возможность применения инновационных технологий и материалов. Например, более широкое использование композитных материалов для усиления железобетонных конструкций, применение соле-песчаной смеси для укрепления фундаментов на вечномёрзлых грунтах, использование крупногабаритных модулей и многое другое. Все это дает существенную экономию по срокам и стоимости строительства», - подчеркнул директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.
Актуализированы основополагающие для отрасли документы:
Работа по актуализации существующих и разработке новых нормативных технических документов организована ФАУ «ФЦС».
Все своды правил, вступающие в действие в июне этого года, уже доступны на сайте ФАУ «ФЦС» в разделе «Реестр сводов правил».
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