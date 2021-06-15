11 июня теплоход «Серебрянка» доставил в Мурманск, на специальную накопительную площадку ФГУП «Атомфлот» 19 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), находившихся в кессонах плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе». Они были транспортированы в контейнерах ТУК-18.

Таким образом, завершился финальный этап работ по выгрузке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с «Лепсе», которые проводились на площадке судоремонтного завода «Нерпа» (филиал АО «ЦС «Звездочка»). Работы по выгрузке и транспортировке 19 ОТВС были реализованы за счет средств федерального бюджета.

Далее специалистам ФГУП «Атомфлот» предстоит выгрузить контейнеры. После выгрузки ОЯТ и отправки его на переработку окончательно сформированная носовая блок-упаковка плавтехбазы «Лепсе», как и ранее кормовая, будет транспортироваться в пункт долговременного хранения реакторных отсеков «Сайда-Губа» в 2022 году.

«История утилизации плавтехбазы «Лепсе» завершается без нанесения ущерба здоровью людей и экологии. Высокие компетенции специалистов Росатомфлота позволили эффективно решить ответственную задачу. Для обеспечения работ по утилизации ПТБ «Лепсе» приходилось специально разрабатывать технологии и оборудование, принимать нестандартные решения», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Напомним, что в июле 2020 года на территории филиала АО «ЦС «Звездочка» судоремонтного завода «Нерпа» были завершены работы по выгрузке основного массива ОЯТ ПТБ «Лепсе». Всего было вырезано и выгружено 620 ОТВС.

Для справки:

Сухогруз «Лепсе» был построен в 1934 году, переоборудован в плавучую техническую базу в 1961 году. До 1981 года ПТБ обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов. С 1981 года ПТБ «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ПТБ была выведена из эксплуатации.

Проект по утилизации ПТБ «Лепсе» реализуется в рамках международного сотрудничества. В 1996 году проект был включен в программу TACIS (программа «Техническая помощь СНГ») с выделением финансирования на обследование состояния ОЯТ. Финансирование проекта по утилизации ПТБ «Лепсе» с 2008 года осуществлялось на основе Грантового соглашения между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Госкорпорацией «Росатом» и АО «Логистический центр ЯТЦ» (заказчик и координатор проекта). Общий объем финансирования, предоставленного ЕБРР из средств Фонда «Экологическое партнерство «Северное Измерение», составил 54 млн евро.

После проведения ФГУП «Атомфлот» в 2011 году (в том числе за счет средств Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») комплексного радиационного обследования судна и подготовительных работ (докование с частичной конвертовкой корпуса судна, удаление переменных грузов, извлечение ОЯТ и проведение дезактивации, установка дополнительного оборудования и т.д.) ПТБ «Лепсе» в 2012 году была отбуксирована на судоремонтный завод «Нерпа».

В 2008 году было заключено исходное исполнительное соглашение о гранте для утилизации ПТБ «Лепсе», получателем средств которого стало АО «ФЦ ЯРБ», а распорядителем - Европейский банк реконструкции и развития. Целью реализации проекта является улучшение радиационной обстановки и устранение серьезной экологической опасности в регионе за счет удаления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов с ПТБ «Лепсе» и направления его на переработку или временное хранение.

Источник: Пресс-служба ФГУП «Атомфлот»