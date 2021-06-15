"Росатом" создаст новый офис "2.0" на Китайгородской в Москве

Госкорпорация «Росатом» планирует реконструировать свое здание в Китайгородском проезде Москвы и создать в нём новый суперсовременный «гражданский» офис «Росатом 2.0», сообщает RosTender.info.

АО «Атомный энергопромышленный комплекс» объявило тендер на выполнение проектных работ по реконструкции здания по адресу: Китайгородский проезд, дом 7, строение 1, для создания офиса «Росатом 2.0». Максимальная цена контракта с победителем составляет 328 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 25 июня, итоги закупки подведут в этот же день.

Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет создать цифровую информационную трехмерную модель реконструкции здания. В процессе предстоящих работ предполагается, в частности, усилить несущие конструкции здания и возвести перегородки в корпусах А, Б, В и Г.

В реконструируемом здании планируется создать партнерский офис «Росатома» гражданского направления. При организации пространства и рабочих мест перед подрядчиком поставлена задача запроектировать комфортный, современный многофункциональный административный комплекс в соответствии с главной идеей концепции «РосатомДом» – высокие технологии для жизни, говорится в документации к тендеру.

В офисе будут работать зоны свободного посещения, открытые для жителей и гостей Москвы, и демонстрационные пространства, с помощью которых корпорация будет продвигать результаты своей работы, продукты и услуги. Цель подобных пространств - повышение общественной приемлемости атомной энергетики, поддержка социально значимых корпоративных проектов.

Что касается служебной части офиса, то здесь собираются использовать новые форматы организации деятельности. Помимо персональных рабочих мест, создадут зоны с мобильными (незакрепленными) рабочими местами для сотрудников, которые работают в смешанном режиме. Штат корпорации будет трудиться преимущественно в открытом пространстве, а кабинеты отгородят прозрачными перегородками.

Корпорация планирует создать «современный, демократичный открытый офис, способствующий кросс-командной работе, а не подчеркивающий иерархию должностей и организаций», где предстоит «минимизировать «статусные» атрибуты - личные приемные, личную мебель и персональные помещения».

