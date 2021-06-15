 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" начала финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита

Россети ФСК ЕЭС начала финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита

15 июня 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
420

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2021 году завершит строительство нового открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ «Петрозаводск», линий электропередачи протяженностью 550 км и введет в работу два распределительных пункта 330 кВ. Макропроект охватывает три региона России – Республику Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Новый Кольско-Карельский транзит позволит повысить надежность электроснабжения потребителей энергосистем Карелии и Мурманской области, уменьшить невыпускаемую мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС, обеспечить выдачу мощности строящейся Кольской ВЭС. Общий объем инвестиций  – более 55 млрд рублей.

Новый энерготранзит входит в состав одного из Национальных проектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2018 года №2101-р). Энергомагистраль строится параллельно с действующим транзитом, который был полностью введен в работу в 1980-х годах. Его пропускной способности уже не хватает для обеспечения системной надежности энергетических связей регионов.

В общей сложности «Россети ФСК ЕЭС» вводит в работу 1050 км линий электропередачи и 1000 МВА трансформаторной мощности. Уже завершено строительство подстанций 330 кВ «Княжегубская» и «Лоухи» (в сумме – 500 МВА), а также 500-километрового участка ЛЭП 330 кВ.

В 2021 году будут введены в работу два распределительных пункта 330 кВ, а также 550 км линий электропередачи. Ключевым событием станет постановка под напряжение открытого распредустройства 330 кВ подстанции «Петрозаводск», где идет комплексная реконструкция. Рядом с действующим центром питания возводится новый высокоавтоматизированный энергообъект (500 МВА), который пропустит через себя обе цепи Кольско-Карельского транзита.

На всех входящих в макропроект подстанциях и распределительных пунктах будут внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% оборудования, применяемого на энергомагистрали, произведено в России.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
АО 15.06.2021
АО "Мособлэнерго" заменит более 3 км воздушных линий электропередачи в Истре
Энергетики 15.06.2021
Энергетики "Саратовских распределительных сетей" осветили улицы двух сел
Энергетики Смоленскэнерго проведут ремонт подстанции 15.06.2021
Энергетики Смоленскэнерго проведут ремонт подстанции "Красный"
Энергоблок № 3 Ленинградской АЭС выведен в плановый ремонт 15.06.2021
Энергоблок № 3 Ленинградской АЭС выведен в плановый ремонт

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно