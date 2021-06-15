«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2021 году завершит строительство нового открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ «Петрозаводск», линий электропередачи протяженностью 550 км и введет в работу два распределительных пункта 330 кВ. Макропроект охватывает три региона России – Республику Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Новый Кольско-Карельский транзит позволит повысить надежность электроснабжения потребителей энергосистем Карелии и Мурманской области, уменьшить невыпускаемую мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС, обеспечить выдачу мощности строящейся Кольской ВЭС. Общий объем инвестиций – более 55 млрд рублей.

Новый энерготранзит входит в состав одного из Национальных проектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2018 года №2101-р). Энергомагистраль строится параллельно с действующим транзитом, который был полностью введен в работу в 1980-х годах. Его пропускной способности уже не хватает для обеспечения системной надежности энергетических связей регионов.

В общей сложности «Россети ФСК ЕЭС» вводит в работу 1050 км линий электропередачи и 1000 МВА трансформаторной мощности. Уже завершено строительство подстанций 330 кВ «Княжегубская» и «Лоухи» (в сумме – 500 МВА), а также 500-километрового участка ЛЭП 330 кВ.

В 2021 году будут введены в работу два распределительных пункта 330 кВ, а также 550 км линий электропередачи. Ключевым событием станет постановка под напряжение открытого распредустройства 330 кВ подстанции «Петрозаводск», где идет комплексная реконструкция. Рядом с действующим центром питания возводится новый высокоавтоматизированный энергообъект (500 МВА), который пропустит через себя обе цепи Кольско-Карельского транзита.

На всех входящих в макропроект подстанциях и распределительных пунктах будут внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% оборудования, применяемого на энергомагистрали, произведено в России.