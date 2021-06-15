О разработке нового способа зарядки аккумулятора электромобилей всего за 10 минут заявил ученый Рашид Язами. Об этом сообщает 14 июня британский новостной сайт технологической направленности The Register.

Разработка позволяет заряжать аккумуляторы за 10 минут на 800 км пути. Для сравнения, электромобилю Tesla на заряд требуется порядка 70 минут. Изначально устройство не предназначалось для заряда машин, но Язами его адаптировал, и в результате новинка обрела популярность в Японии.

Мы разработали новую технологию, которая является самой быстрой технологией зарядки аккумуляторов в мире. Недавно мы завершили зарядку аккумулятора высокой плотности за десять минут. Если сравнить с Tesla, которая заряжается за 70 минут, то мы в семь раз быстрее, — подчеркнул изобретатель.

Как утверждает учёный, если обычные АКБ заряжаются постоянным током, новый метод уделяет больше внимания контролю напряжения, а не виду тока. Он сравнил напряжение со ступенями лестницы — для того, чтобы перейти на следующую, некоторое время оно должно оставаться стабильным.

Если скорость заряда проблема практически решенная, то остается еще вопрос безопасности и емкости. В первом случае всегда остается риск возгорания, который пока устранить невозможно. Но есть признаки, по которым можно определить скорое возгорание. А значит, систему безопасности электромобиля можно научить распознавать эти признаки и подавать сигнал.