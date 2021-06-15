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НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает на вебинар по ИТ для цифровой электроэнергетики

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает на вебинар по ИТ для цифровой электроэнергетики

15 июня 2021, 16:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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15 июля в 11:00 (мск) НИК D2 РНК СИГРЭ проводит VII ежегодный семинар «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Встреча состоится в формате онлайн-конференции.

Вебинар пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших коллективных членов CIGRE, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. Участие в мероприятиях СИГРЭ даст вам возможность продемонстрировать свои наработки в области энергетики, оценить и перенять опыт лучших экспертов и специалистов отрасли, ознакомиться с тенденциями развития информационных технологий в мире.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:

1. Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике:

  • цифровые интеграционные платформы как основа функционирования интеллектуальных систем энергетики;
  • роль онтологических и имитационных моделей в цифровизации энергетики;
  • интеллектуальное управление и устойчивость работы энергетических компаний в условиях кризиса.

2. Особенности создания систем управления, передачи и обработки информации в энергосистемах:

  • локальные системы автоматизации управления в децентрализованной энергетике;
  • сенсоры, датчики, умные счетчики, IoT, большие данные, технологии искусственного интеллекта;
  • развитие систем связи и их интеграция в существующую инфраструктуру передачи данных в энергетике.

3. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления:

  • функционирование автоматизированных систем управления и защиты в условиях массовой цифровизации электроэнергетики;
  • влияние информационной безопасности на комплексы автоматизации в управлении электросетевыми объектами.

Участие в вебинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.

Доклады на вебинар в виде презентаций объемом не более 20 страниц принимаются до 7 июля 2021 г.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2_rus.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05 #1168.

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте: http://d2_rus.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/

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Источник: РНК СИГРЭ

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