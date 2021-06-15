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15 июня 2021, 16:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
15 июля в 11:00 (мск) НИК D2 РНК СИГРЭ проводит VII ежегодный семинар «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Встреча состоится в формате онлайн-конференции.
Вебинар пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших коллективных членов CIGRE, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. Участие в мероприятиях СИГРЭ даст вам возможность продемонстрировать свои наработки в области энергетики, оценить и перенять опыт лучших экспертов и специалистов отрасли, ознакомиться с тенденциями развития информационных технологий в мире.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:
1. Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике:
2. Особенности создания систем управления, передачи и обработки информации в энергосистемах:
3. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления:
Участие в вебинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.
Доклады на вебинар в виде презентаций объемом не более 20 страниц принимаются до 7 июля 2021 г.
Подробнее о мероприятии вы можете узнать на сайте www.d2_rus.cigre.ru, по электронной почте d2_info@cigre.ru, а также по телефону +7(495)967-15-05 #1168.
Чтобы зарегистрироваться на вебинар, заполните электронную форму на сайте: http://d2_rus.cigre.ru/registration-for-the-seminar-on-it-for-digital-electricity/
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