Компания Cerulean Winds объявила о планах по разработке проекта строительства интегрированного энергокомплекса в составе плавучей ВЭС мощностью 3 ГВт и установки по производству водорода. Проект нацелен на ускорение декарбонизации нефтегазовой отрасли Великобритании и позволит на 20 млн т сократить объем выбросов CO2. Инвестиционные затраты на реализацию проекта оцениваются в £ 10 млрд ($ 14 млрд).

В акватории ВЭС, которую планируется построить в британских водах Северного моря (к западу от Шетландских островов и в центральной части Северного моря) будет установлено 200 крупномасштабных плавучих ветровых турбин. По словам представителей Cerulean Winds, ВЭС будет обеспечивать электроснабжение большинства нефтегазовых платформ, размещенных на континентальном шельфе Великобритании (UKCS). Избыточная электроэнергия, вырабатываемая ВЭС, в объеме 1,5 ГВт*ч будет потребляться установками по производству экологически чистого водорода, которые планируется разместить в прибрежной зоне. Потенциал энергокомплекса в части выработки «чистого» водорода оценивается в £ 1 млрд.

Cerulean Winds провела анализ необходимой сетевой инфраструктуры с целью обеспечения требуемого уровня готовности проекта Ожидается, что строительные работы начнутся вскоре после финансового закрытия проекта, запланированного на 1 квартал 2022 г., а ввести в эксплуатацию энергокомплекс планируется в 2024 г. По мнению разработчика, реализация проекта не потребует каких-либо субсидий или заключения контрактов на разницу цен (contract for differences, CFD). Также прогнозируется, что до 2030 г. государственная казна получит сотни миллионов фунтов стерлингов за счет арендной платы и налогообложения.

Согласно предварительным расчетам, в течение ближайших 5 лет будет создано 200 тыс. новых рабочих мест в секторе плавучей ветроэнергетики и производства водорода вместо 160 тыс. текущих рабочих мест в нефтегазовой отрасти.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy