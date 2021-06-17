На площадке сооружения Курской АЭС-2 приступили к монтажу колонн основания башенной испарительной градирни энергоблока №2. Специалисты АО «Концерн Титан-2» установили восемь из ста железобетонных колонн наклонной колоннады. Это будет вторая самая высокая в России градирня – 179 метров.

«Используя опыт монтажа наклонной колоннады градирни на первом энергоблоке, мы оптимизируем процесс и сроки производства аналогичных работ на градирне энергоблока №2. Практически в два раза сократили время монтажа одной колонны: в среднем за одиннадцатичасовую смену специалисты монтируют по 2 колонны. Все 100 колонн по окружности кольцевого фундамента планируем смонтировать до конца августа», – отметил начальник Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.

В связи со сложностью выполняемых работ монтаж выполняется только в дневную смену. Установка каждой колонны высотой 13,6 метра и массой 20 тонн сопровождается геодезической съемкой, в ходе которой с точностью до миллиметра регулируется высота и угол наклона колонны.

Наклонная колоннада градирни выполняет две основные функции: воспринимает нагрузку от оболочки вытяжной башни и передает ее на фундамент, а также обеспечивает беспрепятственный доступ воздуха для эффективного охлаждения циркулирующей воды.

Одновременно с монтажом колонн на градирне энергоблока №2 выполняется бетонирование фундаментной плиты водосборного бассейна.