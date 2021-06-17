Разработку технологической компании Getmobit, резидента ОЭЗ «Дубна», выбрали в качестве устройства для организации защищенных квантовых коммуникаций, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Квантовые коммуникации - набирающий обороты тренд по всему миру, требующий соответствующего технологического оснащения. Оборудование и программное обеспечение, разрабатываемое нашей командой, это именно такая комплексная программно-аппаратная "обвязка", которая, благодаря возможности "сквозной" интеграции и высокому уровню безопасности, открывает новые перспективы для рынка унифицированных коммуникаций», - сказала генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

«Российские железные дороги» провели первый сеанс видеосвязи по построенному каналу с квантовым шифрованием. Пилотный проект реализуется центром квантовых коммуникаций РЖД в сотрудничестве с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, а также с привлечением технологических партнеров. Первая в России линия квантовой связи является самой крупной в Европе (ее протяженность составляет более 700 км) и второй в мире. Пропускная способность магистрального защищенного канала связи - 10 Гбит/с.



Цифровая платформа GM Smart System лежит в основе построения технологической инфраструктуры рабочих мест и связывает в единую экосистему автоматизированное рабочее место пользователя и инфраструктурные сервисы (веб-сервисы, ВКС и IP-телефонию, терминальные сервисы, включая VDI) через единую учетную запись пользователей без необходимости индивидуальной настройки ПО на каждом устройстве.

«Особая экономическая зона "Дубна" - одна из лучших промышленных площадок в России для компаний, осуществляющих и внедряющих высокотехнологичные разработки. Здесь созданы условия, позволяющие эффективно инвестировать именно в наукоемкие производства. В результате резиденты ОЭЗ "Дубна" уже сегодня выводят на рынки новейшие, уникальные продукты», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Платформа интегрирована с технологическими решениями и продуктами российских и международных вендоров в разных областях: виртуализации рабочих столов, унифицированных коммуникаций, информационной безопасности. Благодаря высочайшему уровню защищенности, платформа позволит пользователям безопасно отправлять и получать любую, даже самую секретную информацию.