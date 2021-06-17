 
Инновации (разработки)

Разработку резидента ОЭЗ "Дубна" выбрали для первой в России линии квантовой связи

Разработку резидента ОЭЗ Дубна выбрали для первой в России линии квантовой связи

17 июня 2021, 12:45
Рубрика: Инновации
Метки: КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ОЭЗ ДУБНА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: mosreg.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
277

Разработку технологической компании Getmobit, резидента ОЭЗ «Дубна», выбрали в качестве устройства для организации защищенных квантовых коммуникаций, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Квантовые коммуникации - набирающий обороты тренд по всему миру, требующий соответствующего технологического оснащения. Оборудование и программное обеспечение, разрабатываемое нашей командой, это именно такая комплексная программно-аппаратная "обвязка", которая, благодаря возможности "сквозной" интеграции и высокому уровню безопасности, открывает новые перспективы для рынка унифицированных коммуникаций», - сказала генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

«Российские железные дороги» провели первый сеанс видеосвязи по построенному каналу с квантовым шифрованием. Пилотный проект реализуется центром квантовых коммуникаций РЖД в сотрудничестве с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, а также с привлечением технологических партнеров. Первая в России линия квантовой связи является самой крупной в Европе (ее протяженность составляет более 700 км) и второй в мире. Пропускная способность магистрального защищенного канала связи - 10 Гбит/с.
 
Цифровая платформа GM Smart System лежит в основе построения технологической инфраструктуры рабочих мест и связывает в единую экосистему автоматизированное рабочее место пользователя и инфраструктурные сервисы (веб-сервисы, ВКС и IP-телефонию, терминальные сервисы, включая VDI) через единую учетную запись пользователей без необходимости индивидуальной настройки ПО на каждом устройстве.

«Особая экономическая зона "Дубна" - одна из лучших промышленных площадок в России для компаний, осуществляющих и внедряющих высокотехнологичные разработки. Здесь созданы условия, позволяющие эффективно инвестировать именно в наукоемкие производства. В результате резиденты ОЭЗ "Дубна" уже сегодня выводят на рынки новейшие, уникальные продукты», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Платформа интегрирована с технологическими решениями и продуктами российских и международных вендоров в разных областях: виртуализации рабочих столов, унифицированных коммуникаций, информационной безопасности. Благодаря высочайшему уровню защищенности, платформа позволит пользователям безопасно отправлять и получать любую, даже самую секретную информацию.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mosreg.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Первые в мире расходомеры, подключаемые к сети Ethernet 17.06.2021
Первые в мире расходомеры, подключаемые к сети Ethernet
Сверхпроводники производства Росатома успешно прошли испытания для коллайдера нового поколения 16.06.2021
Сверхпроводники производства Росатома успешно прошли испытания для коллайдера нового поколения
Кабели для возобновляемых источников энергии 16.06.2021
Кабели для возобновляемых источников энергии
На федеральной трассе А-119 в Карелии обустроен первый проекционный световой пешеходный переход 15.06.2021
На федеральной трассе А-119 в Карелии обустроен первый проекционный световой пешеходный переход

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно