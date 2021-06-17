RusCable Insider #224 - 126 лет Москабельмет. Промышленность
- это красиво. Фальсификат на Урале. Выключатель ВА57-35М от Контактор
17 июня 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Население микрорайона «Саларьево парк» составит более 52 000 человек. Это сопоставимо с такими подмосковными городами как Дзержинский или Котельники.
Для электроснабжения 20 многоэтажных домов с магазинами и кафе на первых этажах, двух детских садов на 220 мест и школы на 1 100 мест энергетики «Россети Московский регион» построили две распределительные подстанции и 10,5 км кабельных линий 10 кВ.
На данный момент ЖК потребляет порядка 10 МВт мощности, по мере ввода строящихся инфраструктурных и социальных объектов потребуется еще 10 МВт. При необходимости комплексу может быть обеспечена дополнительная мощность.
Всего новый микрорайон будет включать в себя 70 жилых домов, девять школ, 17 детских садов, паркинги, торговый центр и другие инфраструктурные объекты. Общая площадь – 165 гектаров.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter