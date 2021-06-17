РусГидро провело презентацию Стратегии Группы до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденную Советом директором, аналитикам инвестиционных банков. В ходе встречи были отмечены сильные финансовые результаты Группы РусГидро, стабильность показателей выработки, устойчивость бизнес-модели компании.

Член Правления – Первый заместитель генерального директора РусГидро Роман Бердников отметил, что РусГидро ставит своей задачей возглавить повестку развития чистой энергетики в России. Миссия РусГидро – надежное обеспечение общества чистой и доступной энергией. При разработке документа учтены глобальная и страновая экономическая ситуация, макроэкономические прогнозы, а также основные мировые тренды развития энергетического сектора и крупных мировых энергетических компаний.

Стратегия Группы РусГидро до 2025 года с перспективой до 2035 года ориентирована на развитие и модернизацию низкоуглеродной генерации (на которую уже сейчас приходится 81,5% от установленной мощности), прежде всего гидрогенерации, включая малые ГЭС, а также СЭС и ВЭС в составе гибридных энергообъектов для замещения дизельной генерации на удаленных и изолированных территориях. Установленная мощность объектов генерации Группы РусГидро превысит 40 ГВт.

Дальний Восток – ключевая точка роста, и значимой инициативой Стратегии является продолжение мероприятий по замещению старых подлежащих выведению из эксплуатации мощностей в ДФО на условиях гарантированного возврата инвестиций: строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, а также увеличение мощности Нерюнгринской и Партизанской ГРЭС. Планируется декарбонизация энергообъектов на Дальнем Востоке с постепенным переводом тепловых станций от сжигания угля на газ, переход на безотходное производство.

Для повышения качества теплоснабжения потребителей и улучшения клиентоориентированности РусГидро планирует использование в ряде регионов ДФО модели «альтернативной котельной», что позволит модернизировать основные производственные фонды, закрыть неэффективные источники теплоснабжения и снизить уровень потерь тепловой энергии. Стратегия также предполагает дальнейшее развитие сетевого хозяйства, в т. ч. в рамках Программы развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики ДФО. Ключевые акценты будут сделаны на повышение надежности и снижение аварийности, повышение эффективности электросетевой инфраструктуры и снижение потерь в электрических сетях, а также консолидацию сетевых активов. Предполагается, что уровень потерь электроэнергии в сетях снизится до 7,5%.

Отвечая на вопросы представителей инвестсообщества, заместитель Генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению РусГидро Сергей Теребулин подчеркнул, что РусГидро на 6 лет продлило дивидендную политику, направленную на повышение прозрачности и прогнозируемости инвесторами дивидендных выплат. Компания нацелена на увеличение дивидендных выплат акционерам.

Базовым сценарием для выплаты дивидендов остается выплата дивидендов в размере 50% от прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО. Одновременно сохраняется минимальный порог дивидендных выплат в размере среднего значения суммы дивидендов за предшествующие три года. Это гарантирует минимальный уровень выплат акционерам, что, в свою очередь, существенно улучшает инвестиционную привлекательность компании. Суммарный объем дивидендов, выплаченный РусГидро в течение последних трех лет, составляет 43 млрд руб. По итогам 2020 года Совет директоров рекомендовал акционерам направить на дивиденды 23,3 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю компании.